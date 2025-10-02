Мъж с колан-бомба и нож нападна синагога в Манчестър (СНИМКА)

Четирима души бяха ранени при нападение в синагога в Манчестър, Великобритания. Заподозреният е застрелян от полицията, предаде BBC. Инцидентът се случва в най-свещения ден в еврейския религиозен календар - Йом Кипур, когато голям брой евреи посещават синагоги и постят на този ден. Британското издание "Гардиън" допълва, че полицията е била извикана в синагогата на еврейската конгрегация „Хийтън Парк“ в Кръмсол, в 9:31 ч. сутринта местно време от гражданин, който бил свидетел.

BBC Radio Manchester разговаряха с Гарет, очевидец, който казва, че е шофирал микробуса си за доставки по време на инцидента. Той казва, че е бил задържан в трафика, предположил е, че е „нормален сблъсък“, но когато се е приближил, е видял мъж, „който е кървял на земята“. Гарет казва, че е видял друг мъж „да лежи на земята“ пред кола и е чул хора да викат. След това той описва, че е видял друг човек, мъж, който според него имал нож и „намушквал прозореца“ на близка сграда, „опитувайки се да влезе“.

„Само за секунди полицията пристигна, отправиха му няколко предупреждения, той не ги послуша и откриха огън“, обяснява Гарет, казвайки, че мъжът, държащ ножа, след това се строполил.

На видео се вижда се как заподозреният на земята започва да се изправя, преди да се чуе звукът от изстрел и той пада отново. В социалните мрежи се появиха и негови снимки с експлозиви около корема, прикрепени чрез колан-бомба. ОЩЕ: Синагога във Франция осъмна с антисемитски графити (ВИДЕО)

This is allegedly the Manchester synagogue attacker - complete with bomb belt. Thanks to our open borders, there are thousands more sleepers around country / waiting to attack. And @Keir_Starmer recognises Palestine. The UK has fallen. pic.twitter.com/Y0xjJCBdkA — Active Patriot News (@patriotnews_1) October 2, 2025

Четири души са ранени

Парамедиците пристигнаха на мястото и се грижат за граждани, като в момента има четирима души с наранявания, причинени както от превозното средство, така и от прободни рани.

Междувременно районът около синагогата в Кръмсол, северно от Манчестър, е препълнен с десетки полицейски коли, както и с екипи на пожарната и линейката, докато над главите му се рее силовият хеликоптер.

Гражданите са помолени да избягват района, докато полицията продължава да се занимава с инцидента. Въоръжените офицери извикаха на минувачите да „се връщат“ и да „продължават напред“, пише още "Гардиън".

Реакцита на властите

В изявление, публикувано в X, министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че е „ужасена“ от инцидента и е информирана от полицията. "Ужасена съм от новината за нападение в синагога в Манчестър днес, на най-святия ден в еврейския календар", каза тя и допълни, че първите й мисли са с жертвите, с нашите смели полицаи и служби за спешна помощ.

Премиерът Кийр Стармър каза, че "допълнителни полицейски активи" ще бъдат разположени в синагогите в цялата страна след нападението в Манчестър.

Говорейки, докато се връща в Обединеното кралство от среща на върха, за да председателства спешна среща за инцидента, Стармър каза: „Ще направим всичко, за да запазим нашата еврейска общност в безопасност“, пише BBC. ОЩЕ: Обвиниха мъж за предполагаем палеж на синагога в Мелбърн