"Никой няма интерес гражданите на Сърбия да замръзнат": Европейски докладчик за санкциите и Вучич

„Никой няма интерес гражданите на Сърбия да замръзнат, но настоящата ситуация е резултат преди всичко от дълбоките връзки на сръбския режим с руския президент Владимир Путин", каза докладчикът в Европейския парламен за Сърбия Тонино Пицула, който коментира темата пред хърватската информационна агенция HINA, предаде хърватската медия "Индекс". Думите му идват във връзка със санкциите срещу сръбската петролна индустрия НИС, които бяха наложени от финансовото министерство на САЩ и отложени до 8 октомври.

Обяснение за санкциите срещу НИС

По думите му санкциите, пред които е изправена Петролната индустрия на Сърбия (НИС), отразяват „затягане на контрола върху действията на режима в Сърбия и това, че Русия не позволява на Белград бързо да разреши промяната на собствеността на компанията“.

„Струва ми се, че въпросът за по-нататъшните доставки на петрол в Сърбия и нейната рафинерия в Панчево по някакъв начин поддържа затягането на отношенията към това, което прави режимът в Сърбия", каза Пицула пред HINA в кулоарите на среща на социалистите и демократите, втората по големина политическа група в Европейския парламент, която се провежда в Опатия и Риека.

Интересите на хърватската Janaf

Съдбата на НИС е обвързана и с хърватската Janaf, която има договор със сръбската компания за транспорт на суров петрол до 31 декември 2026 г.

„Със сигурност има търговски интерес Janaf да запази тази работа, но има и някои други интереси, които в даден момент могат да надделеят над търговските", посочи Пицула.