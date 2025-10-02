Руските ракети "Кинжал" и "Искандер-М" са модернизирани и вече ефективно избягват украинската ПВО

Русия е модернизирала ракетите си „Искандер-М“ и „Кинжал“, за да избегне противовъздушните системи Patriot на Украйна, съобщава Financial Times, позовавайки се на украински и западни официални лица. Изводът се прави на фона на опустошителните руски въздушни атаки в страната през последните месеци. Бомбардировките, насочени срещу украински производители на дронове това лято, са ярък пример за усъвършенстването на балистичните ракети на Русия.

Москва вероятно е модифицирала системата си „Искандер-М“, която изстрелва ракети с приблизителен обсег до 500 км, както и изстрелваните от въздуха балистични ракети „Кинжал“, които могат да летят до 480 км, казват източниците на изданието. Сега тези ракети следват типична траектория, преди да се отклонят и да изпълнят маневри, които „объркват и избягват“ прехващачите Patriot.

Това е „промяна в играта за Русия“, казва неназован бивш украински служител. Думите му идват на фона на по-бавните доставки на прехващачи за противовъздушна отбрана от САЩ.

Прехващането на руски балистични ракети: пик през август, сериозен спад през септември

Процентът на прехващане на балистични ракети от Украйна се подобри през лятото, достигайки 37% през август, но спадна до 6% през септември въпреки по-малкото изстрелвания, сочат публични данни на украинските въздушни сили, събрани от базирания в Лондон Център за информационна устойчивост и анализирани от Financial Times.

На 1 октомври украинските военновъздушни сили съобщиха, че и четирите ракети „Искандер-М“, изстреляни през нощта срещу Украйна, са избегнали отбранителните системи на страната.

Снимка: Getty Images

Щети по заводи за украински дронове

Най-малко четири завода за производство на дронове в Киев и околностите му са били сериозно повредени от ракети през лятото, казват настоящи и бивши украински официални лица. Това включва удари на 28 август по завод за производство на турски дронове „Байрактар“.

Две ракети, изстреляни по време на тази атака, явно са били насочени към офисите на компания, която проектира и произвежда компоненти за системи за дронове, гласи още информацията.

Руските ракети са избегнали украинската противовъздушна отбрана и са нанесли щети и на офисите на делегацията на ЕС и Британския съвет, които се намират наблизо: ЕС привика руския посланик: Москва ни нападна с две ракети за 20 секунди (ВИДЕО).

Как Русия напредва в технологиите?

Прехващачите Patriot са единствените в арсенала на Киев, способни да свалят руски балистични ракети. Сега модификациите правят задачата още по-трудна. Западен представител, запознат с данните за ефективността на Patriot, казва, че първият признак за модернизация на руските ракети е бил значителен спад в процента на прехващане.

Оценката на служителя се подкрепя от доклад, изготвен от специалния генерален инспектор на Агенцията за отбранителна информация на САЩ, който обхваща периода от 1 април до 30 юни. В доклада се казва, че въоръжените сили на Украйна „са се борили да използват последователно системите за противовъздушна отбрана Patriot за защита срещу балистичните ракети на Москва поради последните тактически подобрения на Русия, включително подобрения, които позволяват на ракетите да променят траекторията си и да извършват маневри, вместо да летят по традиционна балистична траектория“. В него се цитира руска атака от 28 юни, включваща седем балистични ракети, от които Украйна е свалила само една, и обстрел от 9 юли – по това време най-голямата въздушна атака от началото на войната – включваща 13 ракети, от които Киев е свалил или обезвредил 7.

Междувременно Украйна споделя данни за Patriot с Пентагона и американските производители на системата за противовъздушна отбрана. Raytheon произвежда системата Patriot, а Lockheed Martin - ракетите ѝ. Данните се използват за актуализации, необходими за да се отговаря на руските промени. Тези подобрения често изостават от развиващите се тактики на Москва, казва един от източниците.

Снимка: Getty Images

Първият заместник-министър на външните работи на Украйна Серхий Кислица заяви пред FT, че „руснаците продължават да модернизират значително технологията на ракетите „Искандер“ и други ракети“. Той подчерта необходимостта партньорите на Киев да прекъснат доставките на компоненти, произведени в западните държави, за Русия, включително и през Китай.

Вероятно промените в софтуера са причината за повишената ефективност на руските ракети. Според Фабиан Хофман, изследовател в областта на ракетите в Университета в Осло, „Искандер-М“ „може да маневрира доста агресивно в крайната фаза“. Вместо скъпи промени в хардуера, промени в системите за насочване могат да накарат ракетата да изпълни бърза маневра точно преди да удари целта, и след това да се снижи стръмно, което затруднява способността на Patriot да я проследи и да я порази.

Системите Patriot, които се състоят от радар, контролна станция и пускови установки, транспортирани с камиони или ремаркета, са директна мишена на руснаците. Специалистите, обучени да работят със системите, също са цел, сред които е и подполковник Денис Сакун - главен инженер на противовъздушната ракетна част в 96-а бригада в Киев. Той е помогнал за инсталирането на системи, на които украинците приписват първото в света сваляне на руска ракета Kh-47M "Кинжал".

Сакун е бил убит през декември, докато се е опитвал да спаси оборудването на Patriot по време на пожар след руски удар в района на Киев, според публични източници.

Украйна не разкрива информация за броя на батареите Patriot, с които разполага, и къде се намират те, но е известно, че са доставени най-малко шест, като през последните седмици Германия и Норвегия са доставили компоненти за най-малко още три. Президентът Володимир Зеленски помоли западните партньори на Украйна да предоставят на страната му още, като предложи да закупи до 10 пълни системи. С наближаването на зимата Зеленски предупреди, че Москва се връща към познатата си стратегия да нанася удари по електропреносната мрежа на Украйна, за да потопи страната в мрак и да подкопае духа на украинците.

