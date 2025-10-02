Прокуратурата де факто поощри удара на Цончо Ганев срещу Явор Божанков в пленарна зала (СНИМКИ)

Прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство срещу депутата от "Възраждане" Цончо Ганев за изблъскването, което той направи на колегата си и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков, съобщи самият той в профила си в социалните мрежи.

Припомняме, че на 4 юни се стигна до ескалиране на напрежението в пленарната зала, след като Ганев изблъска в гърдите Божанков на стълбите в залата на Народното събрание. Впоследствие от ПП-ДБ внесоха предложение за отстраняване на проруския депутат, което остана неразгледано.

"Прокуратурата ми обясни, че репликата „Цончо, усмихни се, всички камери те снимат“ била напълно достатъчен повод да ми бъде нанесен удар - и то напълно оправдан. Отказаха да образуват досъдебно производство по сигнала ми срещу Цончо Ганев. Това е десетият отказ, който получавам по мои сигнали срещу партия „Възраждане“. Вече съм като абонат в специалната дирекция „Откази“. ГЕРБ им пазят имунитетите. А прокуратурата отказва да ги разследва. Ще обжалвам този отказ и няма да спра, докато не понесат отговорност", написа Божанков.

