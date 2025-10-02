Екоинициативата "Книги за смет" идва в София на 5 октомври

Столицата посреща финала на обичаната екоинициатива "Книги за смет". Отново книги срещу пластмаса очакват софиянци и гости на града на 5 октомври от 10 до 13 часа на паркинга на Kaufland на бул. „Ген. Тотлебен“ 36. С това събитие инициативата ще закрие тазгодишното си турне, което отново се радваше на огромен интерес в страната и премина през още десет български града.

Кампанията отново ще предостави възможност на столичани и гости на града да помогнат на природата, като заменят пластмасови отпадъци за книги. Всеки може да получи книга срещу предаване на един килограм годна за рециклиране пластмаса. Независимо от количеството предадени отпадъци, всеки участник има право да получи едно издание.

През есенната си обиколка „Книги за смет“ събра близо 2 тона пластмаса във Варна, Велико Търново и Шумен, а през пролетта гостува в още седем български града - Враца, Кюстендил, Карлово, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас. Общо за тази година са раздадени книги на стойност над 100 000 лв. От старта си през 2012 г. до днес инициативата е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е подарила книги за над 1 млн. лв.

Събраната пластмаса ще бъде рециклирана от дългогодишния партньор на кампанията „ЕКОПАК България“. Традиционно Kaufland България подкрепя „Книги за смет“ в рамките на своята дългосрочна стратегия за намаляване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на рециклирането.

„Книги за смет“ се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и местните общини, които участват в събитието.

Повече информация за кампанията можете да намерите на Facebook страницата: FB/knigizasmet

