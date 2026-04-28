Кипър бие тревога: Шапът по добитъка се пренесе и на редки местни породи

Разпространението на шап по добитъка на остров Кипър засегна и редки местни породи. Въпреки опита на властите да наложат строги мерки за ограничаване на заразата, вирусът е засечен в две ферми в Ларнака, където се отглеждат животни от вида зебу (вид говедо - бел.ред.) и кипърски дебелоопашати овце.

Случаите създават сериозни проблеми за властите, тъй като процедурата предвижда незабавно умъртвяване на животните в засегнатите ферми. Съществува опция да се направи изключение, ако се касае за животни от официално призната рядка порода или такива, които имат изключителна генетична и културна стойност, съобщава кипърският вестник „Филелефтерос“, цитиран от БТА. Предстои да бъде взето решение как ще се действа в конкретната ситуация.

Данните за популацията на местната кипърска дебелоопашата овца показват, че тя съставлява едва 0,44% от общия брой на овцете на острова. Общо в Кипър се отглеждат 1185 животни от този вид в 19 ферми. По отношение на говедото зебу данните са аналогични. Според преброяване от 2025 г. популацията им е намаляла до 1243 животни.

Първите случаи на заразени с шап животни в Гърция бяха потвърдени през февруари. В отделни райони беше наложена карантина, забранено беше транспортирането на животни и фуражи, цели стада бяха умъртвени, започна и ваксинационна кампания. В момента заразените ферми на острова са 104, посочва изданието.

Животновъдите на острова протестират срещу масовото умъртвяване на животни от заразените ферми. Те настояват за среща с президента Никос Христодулидис.

