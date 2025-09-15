Войната в Украйна:

"Данъчен тероризъм": Реформа в Кипър на финалната права

В Кипър данъчната реформа, предложена от правителството, навлиза в решаващ етап. На среща днес финансовият министър Макис Керавнос и лидерите на парламентарно представените партии ще се опитат да сближат позициите си преди очакваните сериозни дебати в парламента, предаде БНР. „Данъчен тероризъм“, подкопаване на бизнес средата, натоварване на групите с ниски доходи са част от изразените досега оценки от парламентарно представените партии. Много отрицателни реакции събират предложените мерки срещу укриване на данъците и по-големите правомощия на данъчната администрация.

Силни възражения

Силни възражения имат както опозиционните, така и подкрепящите кабинета партии. Срещата днес на техните лидери и финансови екипи с министър Макис Керавнос е много важна част от подготовката за внасянето на пакета от шест законопроекта в парламента. Министърът вярва, че „политическият климат в парламента ще се подобри“. Той обаче предупреди, че ако депутатите гласуват съществени промени в законопроектите, с които на практика ревизират философията на данъчната реформа, той е готов да я оттегли.

Данъчната реформа, която е първата мащабна промяна на системата от 23 години, трябва да влезе в сила от 1 януари. До края на септември правителството ще представи в парламента и проектобюджета на държавата за догодина.

