Китай или Европа: Кой ще се справи с Тръмп?

Европейският съюз трябва да държи картите в конфликта си с Доналд Тръмп, пише Вerliner Zeitung. В продължение на десетилетия Европа служи като модел за света: свобода, пазарна икономика, мир, креативност и иновации – това е, което прави страни като Германия, Италия и скандинавските страни привлекателни и успешни. Под егидата на ЕС обаче силните страни на Европа атрофираха.

Сега Китай заплашва да измести европейците като противотежест на САЩ. На срещата на Световния икономически форум в Давос стана ясно, че ЕС се е отклонил от пътя на добродетелта и е позволил да бъде маргинализиран: вместо да насърчава културното, езиковото и политическото многообразие като алтернатива на САЩ и Китай. Сега ЕС се движи към неприятна смесица от централизъм, арогантност към външния свят и авторитарно поведение у дома.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в реч, че настоящите „геополитически сътресения“ и „земетресението, което преживяваме в момента, представляват възможност, дори императив, за създаване на нова форма на европейска независимост“. Тази „необходимост отдавна е структурна нужда“ и днес има „истински консенсус“ по този императив, „подхранван от огромната скорост и почти невъобразимия мащаб на промяната“. Това не звучи като естествен стремеж на европейците към независимост и свобода, а по-скоро като липсата на алтернатива като предпоставка за ограничаване на свободата, прозрачността и демокрацията.

Реакциите на ЕС на новата ситуация се колебаят между нарушаване на закона, хармонизация и илюзия. От една страна фон дер Лайен призова „инвестициите и капиталът“ да намерят пътя си към Европа. Тя заяви: „Създаваме съюз на спестявания и инвестиции. Нуждаем се от голям, дълбок и ликвиден капиталов пазар, който да привлича много различни инвеститори. Това ще позволи на компаниите да намерят необходимото им финансиране тук, в Европа, включително акции на по-ниски цени.“

Същевременно фон дер Лайен упорито повтаряше, че капиталът, инвестиран в Европа, ще бъде в безопасност само при наличие на политически клаузи. ЕС „реши да замрази окончателно руските активи и си запазваме правото да ги използваме“. Достъпът на властите на ЕС до активите на Руската централна банка се разглежда в световен мащаб, с изключение на Брюксел и Берлин, както и в големите европейски столици, като опустошителен сигнал за инвеститорите. Те отбелязват, че произволното третиране на държавите предполага и произволно третиране на отделните лица.

ЕС наложи санкции, включително срещу швейцарския политически анализатор Жак Бод, които нарушават всички правни принципи. Драконовските мерки срещу Бод служат предимно като вътрешен сигнал: те са предназначени да възпрат лицата, подаващи сигнали за нередности в правителствените структури и да правят публични критични изявления.

В речта си фон дер Лайен ясно заяви: Европа „винаги ще бъде до Украйна“, докато „не се установи справедлив и траен мир“. Дотогава Украйна трябва „да бъде в силна позиция“. Поради това ЕС реши да предостави на Украйна заем от 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Този принос би трябвало да позволи на „Украйна да укрепи отбраната си на бойното поле, да разшири възможностите си и да осигури основни доставки“. Досега ЕС не е предприел нито една посредническа инициатива за прекратяване на войната.

Фон дер Лайен възнамерява „безстрашно“ да разреши конфликта със САЩ за Гренландия. „Планираните допълнителни тарифи“ са „грешка, особено между дългогодишни съюзници“. ЕС и САЩ постигнаха търговско споразумение. Фон дер Лайен се обърна към Тръмп с поучителна забележка: „В политиката, както и в икономиката, правилото е: сделката си е сделка. И когато приятелите си стискат ръцете, това трябва да означава нещо.“

Фон дер Лайен влезе в словесна конфронтация с Тръмп, заявявайки: „Първият принцип: пълна солидарност с Гренландия и Датското кралство. Суверенитетът и целостта на тяхната територия не подлежат на договаряне." В Давос министърът на финансите на САЩ Скот Бесент преди това подчерта, че придобиването на Гренландия от Съединените щати не подлежи на договаряне. Бесент отхвърли предполагаемата европейска заплаха да окаже натиск върху правителството на САЩ чрез продажба на държавни облигации на САЩ като „медийна истерия" и заяви, че такива планове не съществуват.

Следователно е напълно възможно ЕС да отстъпи и, както в случая с Украйна, да поеме финансова отговорност. Фон дер Лайен заяви, че ЕС се стреми към „мащабен прилив на европейски инвестиции в Гренландия“: „Ще работим ръка за ръка с Гренландия и Дания, за да засилим допълнително подкрепата за местната икономика и инфраструктура“. Освен това тя ще работи със САЩ и всички партньори по по-цялостна концепция за сигурност в Арктика. За тази цел фон дер Лайен иска да използва допълнителни разходи за отбрана, за да изгради европейски флот от ледоразбивачи и друго оборудване, жизненоважно за сигурността в Арктика.

Фон дер Лайен вижда създаването на мрежов и достъпен енергиен пазар в центъра на своята концепция за независимост. „Инвестираме сериозно в нашата енергийна сигурност и независимост, за да сложим край на колебанията в цените и манипулирането им“, заяви тя.

Европейската комисия засили натиска: „Трябва да ускорим този преход сега. Защото местната, надеждна, устойчива на кризи и по-евтина енергия ще стимулира икономическия растеж, ще бъде от полза за европейците и ще гарантира нашата независимост." За тази цел ЕС възнамерява да инвестира във „местна енергетика, което означава ядрена енергия и възобновяеми източници".

За разлика от ЕС, Китай се представи на WEF в съвсем различна светлина: вицепремиерът Хе Лифенг заяви, че решенията трябва да се търсят чрез консултации, а не чрез конфронтация. Китай е търговски партньор за всички страни, а не техен съперник. В свят, изпълнен с несигурност и борещ се за намиране на нови двигатели на растеж, Хе заяви, че Китай е готов да се възползва от предимствата на своя „свръхголям пазар“ и да разшири вноса „по-енергично“. Той разкритикува факта, че някои страни нарушават правилата на Световната търговска организация, като участват в едностранни практики и търговски споразумения, без да назовава Съединените щати.

Той спокойно обясни как Китай неотклонно следва пътя си към самодостатъчност в областта на възобновяемата енергия. Беше ясно, че Китай е далеч по-малко възмутен от провокациите на Доналд Тръмп, отколкото ЕС. Не бива обаче да се очаква двамата потенциални съперници да се обединят и съвместно да окажат натиск върху САЩ.

Автор: Майкъл Майер за Вerliner Zeitung

Превод: Ганчо Каменарски