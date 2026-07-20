Китай удари по Путин и авантюрите му, руският бюджетен дефицит се наду два пъти над планирания за годината (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че законопроектът за "адски санкции" срещу Русия на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм трябва да бъде разширен, и призова Конгреса да включи в него и Иран. Държавният глава заяви, цитиран от The Hill, че точно това би искал авторът на проектозакона - починалия по-рано този месец негов съюзник. По-рано сенаторката от Демократическата партия Жан Шахин и лидерът на републиканското мнозинство в горната камара Джон Тюн заявиха, че законопроектът на Греъм – „Законът за санкциите срещу Русия от 2025 г.“ – би бил подходящ начин да се почете неговото наследство. Тюн заяви, че законодателите „отдавна проявяват интерес към този въпрос“.

В същото време демократите изразиха загриженост относно текста на законопроекта, който предоставя на президента широки правомощия за налагане на мита - 100% тарифи за държави, които купуват руски петрол и газ. В първоначалния вариант на законопроекта митата трябваше да бъдат 500%. Най-новата версия също така кодифицира санкциите, вече наложени с указ на президента, което значително затруднява възможността бъдещ държавен глава да ги отмени напълно.

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Снимка: Линдзи Греъм, Getty Images

В САЩ обаче отчитат и друг голям проблем - "адските санкции" срещу Русия могат да навредят на най-мощния инструмент на държавата - долара. Администрацията на Тръмп счита, че ако Вашингтон започне да използва долара и санкциите като оръжие за натиск твърде агресивно, другите държави ще ускорят прехода към алтернативи - китайския юан, криптовалутите и други платежни системи, съобщава The New York Times.

Държавите, подложени на тежки западни санкции, все по-често преминават към трансакции в юани. Примери за това са Русия, Беларус, Киргизстан, Мианмар. Това може да отслаби ролята на долара и да засили влиянието на Китай, опасяват се властите във Вашингтон. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент твърди, че целевите наказателни мерки с ясни срокове и цели са по-ефективни.

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Китай не хареса амбициозен проект на Русия, предпочита да санкционира

Китай обаче, изглежда, прецаква руския диктатор Владимир Путин. Пекин на практика се присъедини към западните ограничения върху доставките за Русия на технологии, необходими за строителството на арктически кораби, съобщава "Ведомости", цитирайки презентация на Централния научноизследователски институт на морския флот на Руската федерация. Някогашната "суперсила" в лицето на Москва не разполага с местно оборудване за такива плавателни съдове. Доставките са възможни само ако западните санкции бъдат отменени, а Китай явно не иска да понася загуби заради авантюрата на Путин - Северният морски маршрут, за който планът беше да се построят поне 23 ледоразбивача от висок клас до 2030 г. Само преди няколко години диктаторът от Кремъл представи план за превръщане на този 5500-километров морски път във водеща търговска артерия.

China has thrown Putin under the bus — Beijing’s slap in the face is too painful to ignore



The “master of Siberia” has once again been rejected by the Kremlin’s supposed partner: Beijing has effectively joined Western restrictions on supplying Russia with technologies needed to… https://t.co/d19zwajyq0 pic.twitter.com/fx1wtEnTcD — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Китайската народна република е една от държавите, които не са се присъединили пряко към санкциите срещу Москва и които се водят неутрални във войната в Украйна, но редица медийни разследвания показаха, че китайски компании предоставят компоненти за дронове на руската армия, както и стоки с "двойна употреба" - за гражданския и военния сектор.

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Друг водещ съюзник на Путин - Пхенян - обещава да не спира помощта за Москва. „Северна Корея ще застане твърдо, рамо до рамо с Русия до победата“, заяви севернокорейският външен министър по време на среща с Путин в Кремъл. В отговор той благодари на тоталитарния режим в съседната страна за участието му във войната срещу Украйна с изпращане на военни и оръжия.

🤡 “North Korea will stand firmly alongside Russia until victory”



This was stated by the North Korean Foreign Minister during a meeting with Putin in the Kremlin.



In response, Putin thanked the totalitarian regime in Pyongyang for its participation in the war against Ukraine. pic.twitter.com/XlAIwY0LLQ — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Руските медии междувременно не крият, че икономиката затъва - дефицитът във федералния бюджет на Русия е достигнал 7,2 трилиона рубли в сравнение с планираните 3,8 трилиона, т.е. почти двойно превишение още към юли месец. Съобщава се също така за четвърто неуспешно емитиране на федерални държавни облигации, като се посочва, че банките не са били склонни да отпускат заеми при по-ниски лихвени проценти. Тези съобщения пораждат опасения относно финансирането на държавните разходи по-късно през годината.

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Украйна продължава кампанията срещу руските кораби: 183 поразени до момента през юли

Украинските сили продължават своята кампания от удари срещу руски кораби в Черно и Азовско море като част от продължаващите усилия да се лиши Русия от възможността да поддържа логистиката и да транспортира гориво до окупирания Крим, както и да се изолира полуостровът. На 20 юли сутринта ръководителят на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди с позивна "Мадяр" съобщи, че през нощта са били поразени още 7 кораба от „сенчестия флот“ (3 танкера и 4 кораба за сухи товари в Черно и Азовско море), 7 подстанции в Крим, 6 единици за противовъздушна отбрана в Руската федерация, а също ПВО система и радарни комплекси.

Според него от 1 до 20 юли са били ударени общо 183 единици от „сенчестия флот“ на Русия - 119 в Азовско море и 64 в Черно море.

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Вчера Мадяр заяви, че украинските Сили за безпилотни системи, съвместно със Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и в някои случаи с военното разузнаване (ГУР), са намалили капацитета на фериботната линия през Керченския пролив със 75% по време на двуседмична операция през юли. Той посочи, че фериботите „Ейск“, „SKS One“ и „Мария“ са изведени от експлоатация, докато „Лаврентий“ и „Панагия“ вече не могат да плават със собствена тяга и се използват като буксирани баржи, което намалява транспортния капацитет на линията между окупирания Крим и континенталната част на Русия.

USF commander Magyar claimed Ukraine's Unmanned Systems Forces, together with the SBU and in some cases HUR, reduced the Kerch ferry crossing's capacity by 75% during a two-week operation in July. He said the ferries Yeysk, SKS One and Maria are out of service, while Lavrentiy… pic.twitter.com/FMTnS65Pkk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 19, 2026

Според анализатори от мониторинговата група „Око Гора“ напоследък се наблюдават по-малко удари на кораби в Черно море, тъй като повечето танкери са напуснали базите си в неизвестна посока. В началото на юли в едно от основните места за пускане на котва е имало 82 кораба, а на 18 юли – само 6.

Fewer Black Sea vessel strikes lately because most tankers have fled their bases in an unknown direction, Oko Gora analysts say. One main anchorage had 82 vessels in early July, just 6 yesterday. https://t.co/BFENK5ueET pic.twitter.com/wKZqkB3zIX — WarTranslated (@wartranslated) July 19, 2026

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Същевременно Казахстан подаде протест пред Украйна, като осъди украинските удари с дронове по кораби, превозващи казахстански нефт, и поиска незабавно прекратяване на атаките срещу инфраструктурата за износ на въглеводороди, след като два танкера бяха поразени.

Русия също продължава морския си терор, но по граждански плавателни съдове. Бяха открити телата на още четирима загинали моряци от турския граждански кораб GOLDEN LEO, по който руската армия изстреля три ракети на 19 юли. Това означава, че към момента е известно за 10 загинали души – девет чуждестранни членове на екипажа и един украинец, съобщи пресслужбата на областната прокуратура в Одеса пред агенция УНИАН. „Още седем души са ранени“, добавиха от обвинението. Пресслужбата подчерта, че сред загиналите са чуждестранни моряци на възраст между 19 и 53 години, а също така е загинал и 66-годишен украински лоцман.

Russia struck a Turkish-owned vessel near Odesa: five people were killed



Russian forces attacked the civilian cargo ship GOLDEN LEO with three Kh-59/Kh-69 missiles, according to Ukraine’s Navy.



The vessel was sailing under the flag of Guinea-Bissau, and its owner is a Turkish… https://t.co/s0IWnYs4tk pic.twitter.com/nuX2xszwXl — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 69 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 19 юли е имало 235 бойни сблъсъка спрямо 249 на 18 юли. Руснаците са хвърлили 222 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 90 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3116 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 440 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 761 FPV дрона, което е с около 200 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в Покровското направление са били спрени 30 руски пехотни нападения за денонощието. В направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - е имало 24 руски пехотни атаки. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени още две атаки. В направлението към Славянск е имало 27 нападения, а в съседното Лиманско направление - 26. При Гуляйполе, Запорожка област, не се е състоял нито един сблъсък през изминалия ден, посочва украинската армия.

Work by the crew of the 38th anti-aircraft missile regiment named after General-Colonel Yuriy Tyutyunnyk shooting down a Russian Shahed. pic.twitter.com/mgtFllMQXk — WarTranslated (@wartranslated) July 19, 2026

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Руските сили имат потвърден напредък в северната част на украинската област Суми. Геолокализирани видеокадри, публикувани на 19 юли, сочат, че те са напреднали югозападно от Комаровка (северозападно от град Суми) и южно от Яблуновка (северно от град Суми). Руският военен блогър "Z-комитет" твърди, че руските сили са напреднали още към източната част на Уланово и югоизточно от Бачовск (и двете населени места се намират северозападно от град Суми).

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" твърди, че при Лиман украинците извършват контраатаки, а вече имало руско присъствие и в Олексеевко-Дружковка. В Покровското направление руснаците напредвали в Родинско и още на запад, а в Днепропетровска област превзели село Волно, твърди още източникът.

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Публикувани бяха любопитни кадри, които показват, че украинските отбранителни сили са започнали да използват тежки бомбардировъчни дронове за транспортиране на наземни роботизирани комплекси от типа „камикадзе“ с цел нанасяне на удари по руски позиции:

Ukrainian defense forces started using heavy bomber drones to transport kamikaze ground robotic complexes for attacks on Russian positions. pic.twitter.com/osJRKtL4UZ — WarTranslated (@wartranslated) July 19, 2026

Отделно, продължават разговорите на политическо ниво в армията с участието на президента Володимир Зеленски. Той заяви, че е обсъдил обстановката на фронта и по-широката военна стратегия на Украйна с командирите Михайло Драпати, Володимир Хорбатюк и Олех Апостол. Държавният глава каза, че Украйна трябва да прецени бъдещата си стратегия и активните мерки, насочени към принуждаване на Русия да сложи край на войната с достоен мир и гарантирана сигурност за Украйна. Зеленски добави, че иска да чуе как командирите от Силите за отбрана и сигурност възприемат тези цели преди ключовите преговори днес.

Zelensky said he reviewed frontline conditions and Ukraine’s broader war strategy with commanders Mykhailo Drapatyi, Volodymyr Horbatiuk and Oleh Apostol. He said Ukraine must assess its future strategy and active measures aimed at forcing Russia to end the war with a dignified… pic.twitter.com/nv93FI8sCm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 19, 2026

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Зеленски заяви, че основните приоритети на Украйна са противовъздушната отбрана, непрекъснатите доставки от партньорите и пълното изпълнение на договорите за производство на всички видове дронове. След срещата с командирите той направи преглед на ситуацията в областите Суми, Харков, Луганск и Донецк, на недостига на бригади и корпуси, както и на въздушнодесантните операции в сектора на Олександровка. Президентът на Украйна твърди, че украинските части пречат на руските сили да изпълнят възложените им задачи.

Вижте какво се случи във войната на ракети и дронове между Русия и Украйна през изминалата нощ:

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