Илиан Илиев с първи думи за напрежението в Черно море след успеха във Варна

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от победата с 2:0 над Септември София в 12-ия кръг на Първа лига. Наставникът отличи играта на "моряците" преди почивката, но призна, че след нея отборът е допуснал прекалено много положения пред собствената си врата. Успехът е едва втори за варненци през сезона и първи от август насам. С трите точки Черно море изпревари Септември, който остана на последното място в класирането.

Посланието на Илиан Илиев към феновете и отбора показва стремеж за излизане от кризата

„Естествено, че сме доволни. Трябваха ни тези три точки. Направихме много добро първо полувреме. През второто Септември може би рискува повече, но не трябва да допускаме толкова лесно да ни създават ситуации. И то при центрирания — неща, при които трябва да сме подредени по-добре. Изиграхме един такъв мач с Локомотив София, в който водехме с 2:0, а после допуснахме изравняване. Така че този път и късметът малко ни погледна. Не се играе лесно, когато трябва да спечелиш на всяка цена, но през първото полувреме успяхме да създадем достатъчно положения. Можеше да решим мача още тогава, но не го направихме и го оставихме отворен. Като цяло — поздравления за усилията и важни три точки.“, сподели той.

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„Както казах преди малко, в ситуации един на един стоим далече от хората. Позволяваме да центрират, а при едно центриране всичко може да се случи. Така се стигна и до тези удари към вратата. Ако искаме да излезем от тази ситуация, трябва да се представяме по-добре в защита.“

Треньорът сподели мнението си относно нарастващото напрежение около Черно море, като изрази надежда положителните резултати да помогнат за успокояването на обстановката: „Виждате, че е неприятно това, което се случва около отбора, клуба и на стадиона. Искаме с нашите резултати, ако са позитивни, да се тушира това напрежение. За никого не е приятно това да се случва след години на успехи и обединение. Сега тръгнахме зле и започнаха да се случват неща, които не са приятни за никого и не помагат на никого.“

„Мисля, че сме длъжни да излезем по същия начин. Ботев е добър отбор, има изградено ядро от български момчета и ще бъде труден мач. Но ако играем така, както през първото полувреме днес, и го правим през по-голямата част от мача, ще имаме по-големи шансове да победим. Естествено, ще търсим трите точки.“, завърши Илиев относно следващия им съперник.

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