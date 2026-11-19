Колко ще трябва да платим сега, за да спрем Русия в тази фаза на развитие на войната в Украйна? Този въпрос постави премиерът Румен Радев в изказване на конференцията "Черно море 2026: по-Близкият Изток". Но така и не постави въпроса: Колко ще ни струва – на България и Европа, да не помогнем на Украйна и да накараме Владимир Путин да отстъпи? Какво ще значи победа на Путин за бъдещето на България и Европа? ОЩЕ: Мерц работи да има още пари за Украйна без фактори като Льо Пен да пречат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Радев изтъкна риск в бъдеще от нова Студена война, след като още преди почти 5 години Путин обяви почти всички европейски държави за "неприятелски" на Русия, включително България. Страхът на Радев – само Европа да е в Студена война с Русия, защото през Студената война разходите за отбрана, по думите му, са били много над 5% (това сега е исканото като дял в рамките на НАТО).

Премиерът изказа опасенията си, след като около 15 минути изброяваше какви грешки са направили и Русия, и Украйна, и Запада във войната – във военно-стратегически аспект. Радев похвали, но и критикува и Украйна, и Русия, обаче стигна до заключението, че в сегашната фаза на войната Русия прилага вече „стратегическа парализа“, като изважда от строя с ракетите и далекобойните си дронове украинската икономика. За да се спре това, на Украйна ѝ трябва повече ПВО, повече изтребители, подготвени хора – колко трябва да платим, попита министър-председателят, без да задава и отговаря на въпроса колко ще платим, ако Путин победи? Но изтъкна, че сега ролите се разменяли – военният съюз НАТО иска повече сдържане, а мирният икономически съюз ЕС иска повече ескалация. Прочитът за ескалацията явно се отнасяше до тези, които не искат да плащат цената на това Путин да подчини Украйна и с вече военизираната си икономика и над 1,5 млн. войници редовна армия да дойде на границата на всички източноевропейски и скандинавски държави-членки на НАТО. Да не забравяме – сега в руската армия се бият и умират хиляди украинци от окупираните територии, със сигурност много от тях не по желание. Ако цяла Украйна е в ръцете на Путин, колко още опитни украински войници (по принуда и по желание) и колко западно оръжие плюс ноу-хау ще са на разположение на руския диктатор за подсилване на армията му? За Радев обаче "налагаме санкции сами на себе си" - ОЩЕ: Хиляди украинци са умрели за Путин във война срещу родината си, повечето са от окупираните земи

За Радев основният риск за бъдещето е ядреният - не се говорело за него на срещите на Европейския съвет. Румен Радев счита, че "и за минута не трябва да забравяме" и трябва да имаме стратегия за противодействие. В този аспект е много интересно на фона на тоталното унижение на Путин с протокола в китайския град Шънджън какво изрично поиска китайският авторитарен лидер Си Дзинпин именно по въпроса с риска от ядрена война и дали руският диктатор каза нещо "на въпреки" - ОЩЕ: "Ядрена война никога не трябва да се води": Си Дзинпин го каза, Путин се подписа

И още една рецепта от българския премиер - Русия и САЩ да мислят като Европа. Ако обаче не стане - Европа да мисли като Русия (на Путин) и САЩ (на Тръмп): т.е. от позицията на силата. Радев не се впусна в разсъждения например дали България мисли да се присъедини към инициативи като тази на Франция, Германия, Великобритания за приобщаване на всички по-големи държави извън САЩ, Русия и Китай - на първо място Канада - като рецепта да се сдържат най-големите играчи в света?

Много интересно - Радев де факто изрази надежда, че може войната в Украйна да се реши с предаването на Донбас на Путин. Но постави въпроса - тогава ЕС какво ще прави, ако има мир без признаване официално, че Донбас е руски?

Рамката на речта на Радев

Противоречивата динамика на войната в Украйна, рисковете пред сигурността на Европа, технологичния обрат на бойното поле и предизвикателствата пред сигурността в Черно море очерта премиерът в изказването си на конференцията "Черно море 2026: по-Близкият Изток". В анализа си той посочи редица грешни стратегически преценки и от двете страни, предупреди за ядрения риск, за опасността Европа да остане сама в нова студена война и да бъде извън масата на преговорите.

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По думите му постигането на мир като "желано крайно състояние" изисква да се съвместят две оптики – политическата и тази на военностратегическия и военнооперативния реализъм, вместо да се гледа през идеология и "пожелателно мислене". "Когато гледаме само през едната от тези оптики, особено тази на идеологията на пожелателното мислене, ние стигаме до днешния печален резултат", каза той.

Стратегически грешки

В анализа си Радев посочи, че войната в Украйна е пример за поредица от грешни стратегически преценки и от двете страни, както и за дефицит в умението да се оценява реалният потенциал на противостоящите страни и техният "стратегически център на гравитация". Но и похвали както Украйна, така и Русия специално за военни решения.

"Аз мисля, че първата грешна стратегическа преценка беше на Русия, която подцени волята на украинския народ да се съпротивлява и да се бори за своята свобода. Следващата грешна преценка беше дефинирането на политическите цели от страна на Русия. И тук да не сме на мястото на руския генерален щаб, как да преведе политически цели като демилитаризация и денацификация в някаква реална военна стратегия. Затова и Русия катастрофира в първия етап на тази война, когато се опита да превземе Киев, именно чрез тези политически цели, които бяха поставени", отчете премиерът.

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Същевременно той определи "насърчаваното отвън" украинско контранастъпление през 2023 г. като тежка стратегическа грешка, противоречаща на класическите военни принципи още от времето на Клаузевиц. "Контранастъплението беше ужасна стратегическа грешка. През 2023 година, спомняте си какво се случи, това контранастъпление беше изцяло извън изведените ясни постулати на такива стратегически мислители още от Клаузевиц още преди повече от 200 години, че за да тръгнеш на настъпление при ясни условия, без да си постигнал определено съотношение на силите при условия за терен, при близки военни технически параметри, нямаш никакъв шанс".

Според него обещания, че Украйна ще забие знамето в Крим до два месеца, са разминали реалните военни анализи и са довели до стотици хиляди загинали, загуба на територии и икономическо опустошаване. Радев добави, че е бил подценен военно-техническият капацитет на Русия, устойчивостта на икономиката ѝ и дипломатическите ѝ възможности за привличане на партньори, както и че страните от Глобалния юг купуват руски енергийни ресурси и правят санкциите неефективни.

"Помните заглавията от първата седмица, Русия свърши ракетите, от втория месец Русия свърши снарядите и така години наред се оказа, че Русия не е свършила снарядите, нито ракетите".

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Дроновете и замразеният фронт

По думите на Радев бойното поле вече се доминира изцяло от дронове – фактор, който е позволил на Украйна да компенсира недостига на жива сила и да замрази фронта, но същевременно поставя нов въпрос пред модернизацията на отбраната. Той похвали Украйна специално за това - че технологично е успяла да се справи с численото превъзходство на руската армия.

"Разбира се, артилерията няма да изчезне, бойните машини на пехотата и танковете няма да изчезнат, но доминацията вече е в съвсем друго пространство. Тук трябва да признаем, че Украйна успя да неутрализира една голяма опасност пред нея. Именно чрез военно-техническата революция, която осъществи".

"Ние години наред влагахме огромни пари за големите проекти. За изтребителите, за бойните машини на пехотата, за корабите. А сега изведнъж фокусът отива в друга посока".

Той посочи още, че Украйна е изградила ефективна система за борба с ниско и бавно летящите дронове "Геран"/"Шахед" (Радев имаше предвид витловите версии на тези дронове, не реактивните) – включително с акустично засичане и локация през мобилните оператори – но през последните месеци тя е станала ненужна, след като Русия е въвела реактивни дронове на височина 6000–8000 метра и с по-висока скорост, което изисква дълбоко преустройство на програмите за модернизация.

Ядреният риск, ЕС и НАТО

Радев изрази сериозна тревога, че на срещите на Европейския съвет не се обсъжда ядреният риск, и подчерта, че Европа рискува да остане сама в нова Студена война с Русия, ако САЩ и Китай не са в такава, като припомни по-високите разходи за отбрана и икономическите жертви по време на Студената война, както и разликата в цените на газа в САЩ и Европа при санкциите.

"На съветите, на които участвам във формат НАТО, във формат Европейски съюз, мен лично ме тревожи това, че за ядрен риск не се говори. Приема се в тази война, в това противопоставяне, че ядрен риск не съществува, а за мен той съществува. И трябва да сме много наясно каква е нашата стратегия по отношение на този ядрен риск, защото пак ще повторя, че опитът е и желанието е да се постигне конвенционална победа над Русия, една голяма ядрена сила, най-голямата със САЩ, без да имаме способности да противодействаме на хиперзвуковите оръжия, които са и носители на ядрени бойни глави".

"Ние виждаме как Русия играе с този ядрен риск, защото когато Русия се чувства слаба на бойното поле, тя вади ядрената карта. Когато се чувства уверена, сякаш забравя за нея".

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Според него НАТО и ЕС постепенно сменят ролите си – НАТО движи политика на по-голяма сдържаност, докато ЕС влага повече усилия в ескалация и решаване на конфликта с военни средства. Радев подчерта, че остро е реагирал публично и на последния Съвет на ЕС срещу искането на Русия НАТО да се върне към границите от 1997 г., определяйки го като "абсолютно недопустимо и немислимо", но предупреди, че военната криза в Европа прераства в икономическа, социална и политическа, с риск да стане екзистенциална.

По думите му Европа остава извън преговорите между САЩ и Русия, защото преговаря в "пространството на ценностите и международното право", докато САЩ и Русия са в "пространството на интересите и на силата, на прагматичния подход".

"Виждаме, че това, което беше табу за териториалния въпрос, президентът Зеленски преди няколко дни, знаете, изрази вече готовност за референдум за първи път се говори по този въпрос. И тук е голямото предизвикателство пред дипломацията. Ще успее ли да реши този ужасен за нас конфликт, тази война, без да се намесва териториалният въпрос?"

В заключение Радев подчерта, че ако мирът бъде постигнат чрез териториален компромис извън досегашните декларации за пълна териториална цялост на Украйна, Европа и България трябва още отсега да имат ясен политически и комуникационен план как да отговорят защо са били жертвите и разрушенията и колко ще струва възстановяването на опустошената страна.

Редактори: Ивайло Ачев и Виолета Иванова