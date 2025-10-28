Войната в Украйна:

Кой и как убиваше Навални: Фалшивите паспорти на преследвачите от ФСБ (ВИДЕА И СНИМКИ)

28 октомври 2025, 10:30 часа 433 прочитания 0 коментара
Убийството на руския опозиционер и политик Алексей Навални на 16 февруари 2024 г. е последната точка от дълъг процес, започнал още през 2017 г. в руския град Киров. Това са установили журналистите от изданието "Центр Досье", които са анализирали документи, свързани с пътувания на служители на руската федерална служба по безопасност (ФСБ). От тях става ясно, че по време на повторния процес по делото "Кировлес" Навални е бил придружен от най-малко 7 души - същите служители на службите за сигурност, които са присъствали по време на опита за покушение в Томск през 2020 г.

Замесените

Журналистите от информационния центърът "Досье" са идентифицирали няколко служители на ФСБ, които най-вероятно са замесени в отравянето на Алексей Навални. Припомняме, че руският опозиционер споделяше, че са направени три опита за отравянето му. Два от тези опити са се случили през 2020 г.: по време на почивка в Калининград през юли (тогава пострада и съпругата му Юлия Навална) и в Томск през август. Според анализаторите от "Досье" друг опит е направен в началото на 2017 г. в Киров, по време на повторното разглеждане на делото "Кировлес". Навални твърди, че е получил необясним припадък по време на полет.

Имената

"Досье" открива, че Навални е бил придружен от група от най-малко седем души по време на процеса. Един от тези членове е бил служителят на ФСБ Сергей Филипов от Службата за защита на конституционния строй и борба с тероризма (Втора служба на ФСБ). "Дейността на това звено е насочена към борба със сили, които руските власти считат за заплаха. Неговите служители са участвали във всички известни опити за убийство на опозиционни фигури, осигурявайки наблюдение и прикритие", пише "Досье".

Снимка: "Центр Досье"

От януари 2017 г. към Филипов се присъединяват Алексей Александров, който участва в отравянето на Алексей Навални през август 2020 г. и е летял до Калининград по време на предполагаемото отравяне на Юлия Навална, Константин Кудрявцев (който в разговор с Навални по същество потвърждава опита за покушение), както и оперативните служители на Втора служба Александър Самофал и Алексей Кривошчеков, както и висши служители на ФСБ Валерий Сухарев и Роман Мезенцев.

Фалшиви паспорти

Служителите на ФСБ, които са следвали Навални по време на пътуванията му до Киров, са използвали фалшиви паспорти, издадени с имената на Николай Горохов, Виталий Карпов, Александър Кожин, Пьотр Котов и Александър Артьомов. Котов е придружавал Навални по време на пътуванията му по време на предизборната му кампания до Владивосток, Архангелск и Астрахан през есента на 2017 г. През ноември Котов и Артьомов са следили политика в Иркутск. През декември Котов е бил с Навални в Новокузнецк. Според "Досье", с Котов и Артьомов са пътували не само Горохов, но и друг член на екипа за отравяне - Владимир Паняев.

По данни на изданието Станислав Макшаков, за когото се смята, че е ръководил опита за покушение срещу Навални, е използвал фалшив паспорт на името на Пьотр Котов. Макшаков, който сега директор на Института по съдебна медицина към ФСБ, е участвал лично в наблюдението на политика, придружавайки го в поне седем пътувания.

Института

Михаил Куклев, служител на Института по криминалистика към ФСБ, пътува до Киров с Макшаков през октомври 2016 г. През 2020 г., когато Навални е отровен в Томск, Куклев е бил в тесен контакт с Макшаков. През март 2024 г., месец след убийството на Алексей Навални в затворническата колония със строг режим "Полярен вълк", Куклев посещава Горно-Алтайск, където се намира институт, в чиято дейност влиза премахването на следи от химически оръжия. През 2020 г. замесените в опита за покушение срещу Навални посещават града. Според "Досье" това пътуване може да е било свързано и с опит за прикриване на следи от отравянето на политика.

Снимка: Getty images

Също така паспорт на името на Виталий Карпов е бил използван от Виталий Сенченко, вероятно служител от Втора служба. Той е пътувал и с истинския си паспорт заедно с Константин Кудрявцев, Александър Самофал и Валери Сухарев. Самофал, от своя страна, използвал паспорти на имената на Александър Кожин и Александър Артемов.

Помагачите

Центърът "Досье" идентифицира и имената на няколко други служители на ФСБ, пътували с онези, чиято роля в опита за покушение срещу Навални е била известна предварително. Иван Осипов, един от оперативните служители на ФСБ, участвали в опита за покушение срещу Навални в Томск, е бил придружен от Дмитрий Колодочка по време на пътуването му до Волгоград през октомври 2017 г. Навални не е бил в града по това време, но е посетил Волгоград през ноември същата година. През август 2018 г. Осипов е бил придружен при пътуване до Велск (Архангелска област) от оперативните служители на ФСБ Дмитрий Голоймов и Владислав Количев.

През януари 2019 г. Алексей Александров е бил придружен в Йошкар-Ола от Андрей Хитунов, служител на Института по криминалистика на ФСБ, и Вадим Ляхов, чието официално място на работа е скрито, което предполага възможна връзка с правоохранителните органи, се казва още в разследването на изданието. 

Снимка: "Центр Досье"

