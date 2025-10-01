"Почувствах все едно умирам": Дуров подозира, че е бил отровен с Новичок (ВИДЕО)

Павел Дуров заяви, че са се опитали да го отровят през 2018 г. и изброи симптоми, подобни на последствията от Новичок. Основателят на Telegram Павел Дуров каза, че през пролетта на 2018 г. е бил извършен опит за убийството му. Той говори за това в подкаст с американския блогър Лекс Фридман. Дуров не е говорил за това по-рано, защото не е искал „хората да се паникьосват“, особено през този период през 2018 г., когато Telegram се опитваше да привлече инвестиции за блокчейн проекта TON и „няколко държави“ се опитваха да блокират месинджъра на Дуров.

Почувствах все едно умирам

"Това беше единственият момент в живота ми, когато се почувствах сякаш умирам. Пристигнах у дома, отворих вратата на наета градска къща, където имаше странен съсед. И той остави нещо за мен там на вратата. И час по-късно, когато вече лежах в леглото и живеех сам, се почувствах много зле, почувствах болка в цялото си тяло. Опитах се да стана и да отида до тоалетната, но докато отивах там, усетих, че тялото ми започва да отказва - първо зрението и слуха, след това ми стана трудно да дишам. И всичко това беше придружено с много остра болка - сърцето, стомаха, всички кръвоносни съдове. Беше трудно за обяснение", каза Дуров и обясни, че се е строполил на пода.

Той дошъл на себе си на следващия ден и видял, че кръвоносните съдове са се спукали по цялото му тяло, след което основателят на Telegram седял вкъщи две седмици. Дуров не уточни дали се е обърнал за помощ към лекари и в коя държава се е случило това. ОЩЕ: След престоя си в първокласния парижки хотел: Дуров замина за Дубай

Какво означават симптомите му?

Симптомите, описани от Дуров, са подобни на тези, описани от Алексей Навални след отравяне с нервнопаралитичното вещество Новичок. ОЩЕ: Как поразява "Новичок" обясни експерт

За първи път светът узнава за "Новичок" през 1992 година когато един от разработчиците му е публикувал статия за секретната програма за разработка на нови токсични вещества, разказа пред БНТ преди време експертът по химически оръжия доц. Иван Попов.

"Новичок" е модификация на известния V газ, разработката е вървяла в три направления като бинарни отровни вещества. Те са с много висока температура на кипене, има ги и в кристална форма. Подобно на всички фосфоро органични отровни съединения, "Новичок" е фосфорилна отрова, която угнетява ензима холинистераза. Холинистеразата има свойството да разгради ензима ацетилхолин, който се отделя в синапсите на нервната система и е медиатор за предаване на импулсите.

"Новичок" няма цвят и мирис. На организма той не действа пряко. Тоест, той се самоотравя. Ацетилхолинът се натрупва в синапсите, не могат да бъдат предадени по-нататък дразненията. В резултат на това настъпва парализ на нервната система, парализ на дишането и сърдечната дейност. ОЩЕ: Чатботът Grok влиза в Telegram - ето колко плаща Мъск на Павел Дуров (ВИДЕО)