Кола се взриви до централата на руската ФСБ в окупирания Мелитопол (ВИДЕО)

Автомобил се е взривил в близост до централата на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) и помещенията, в които се излъчва руската телевизия, в окупирания Мелитопол - Запорожка област. Това съобщи кметът на града Иван Федоров в "Телеграм".

Експлозията е станала сутринта на 25 октомври, вторник. През нощта в село Светлодолинское в Мелитополска област са чути около седем взрива, съобщи по-рано Федоров, като се позова на разкази на местни жители.

"Кремълските пропагандисти са направили неуспешен опит да пушат в близост до филиала на расистката ФСБ, който се намира в сградата на Балицки (б.а. - назначения от Кремъл местен ръководител)", написа кметът в "Телеграм".

Според местният руски пропагандист Малкевич при взрива са били ранени петима души. Някои от телевизионната компания, твърди той.

A car exploded near the office of a #Zaporizhzhia TV company in occupied #Melitopol. pic.twitter.com/cuSNR1BdNB — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2022

Another video showing the aftermath of the explosion in #Melitopol. pic.twitter.com/oyezN4t0Ap — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2022

По-рано беше съобщено за взрив на автомобил и в Херсон. Не е ясно чия е била колата:

GeoConfirmed.



"A carbomb exploded in the centre of Kherson. Explosives were bound to a pole, two passers-by were injured."



46.655811, 32.639804



GeoLocated by @auditor_ya https://t.co/l9VX6gLC8w — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 23, 2022

