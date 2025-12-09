Смешно е да се преструваш на европеец: Истинска плесница за идеолога на Путин Александър Дугин

Руско-канадският програмист и създател на криптовалутата Етериум Виталик Бутерин постави на място главния идеолог на Владимир Путин и основен пропагандатор на концепцията "русский мир" Александър Дугин.

Преди два дни Дугин публикува постове в платформата Х на различни езици, включително на български, с призив да се премахне Европейския съюз.

В отговор Бутерин, който се превърна в една от най-влиятелните фигури в света на криптовалутите и идеите му са в основата на много крипто иновации, включително DeFi и мащабиране на блокчейна, сравни със земята Дугин с три изречения:

"В ЕС процъфтяват над 20 езика, на които можеш да превеждаш глупостите си. В Русия трябва да използваш VPN, за да се преструваш на европеец, който свободно използва бокирания в Руската федерация Туитър. Ясно е коя система подкрепя местните култури и коя налага хегемония."

