Спорт:

Смешно е да се преструваш на европеец: Истинска плесница за идеолога на Путин Александър Дугин

09 декември 2025, 14:31 часа 321 прочитания 0 коментара
Смешно е да се преструваш на европеец: Истинска плесница за идеолога на Путин Александър Дугин

Руско-канадският програмист и създател на криптовалутата Етериум Виталик Бутерин постави на място главния идеолог на Владимир Путин и основен пропагандатор на концепцията "русский мир" Александър Дугин.

Преди два дни Дугин публикува постове в платформата Х на различни езици, включително на български, с призив да се премахне Европейския съюз.

Още: Кремълският "дървен" философ Дугин критикува YouTube и се бори със Сатаната в себе си (ВИДЕО)

Още: Идеологът на Путин и обидил жестоко България руски депутат със забрана да стъпват в Казахстан

В отговор Бутерин, който се превърна в една от най-влиятелните фигури в света на криптовалутите и идеите му са в основата на много крипто иновации, включително DeFi и мащабиране на блокчейна, сравни със земята Дугин с три изречения:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"В ЕС процъфтяват над 20 езика, на които можеш да превеждаш глупостите си. В Русия трябва да използваш VPN, за да се преструваш на европеец, който свободно използва бокирания в Руската федерация Туитър. Ясно е коя система подкрепя местните култури и коя налага хегемония."

Още: Дугин: Сирия беше капан за Ердоган. Сега ще направим такива неща, че Турция ще съжалява

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Европейски съюз Русия Владимир Путин Александър Дугин русский мир
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес