Колко милиарда помощ е отпуснала Румъния на Украйна и на това ли се дължи бюджетният й дефицит

Фискалният съвет на Румъния - правителствен консултативен орган по бюджетните въпроси - съобщи в доклад, базиран на европейски и международни данни, че Румъния е предоставила на Украйна финансова, военна и хуманитарна помощ в размер на около 1,5 милиарда евро в периода от февруари 2022 г. до юни 2025 г. Докладът е изпратен в Европейския парламент и е изготвен на базата на данни на AMECO (годишна макроикономическа база данни на ЕКОФИН) и Института за световна икономика в Кил, Германия, и е подписан от председателя на Фискалния съвет на Румъния Даниел Даяну. Тази подкрепа се равнява на средно около 0,2 процента от БВП на Румъния годишно.

Докладът е изпратен в отговор на запитване на евродепутата от националистическия Алианс за обединение на румънците (АУР) Георге Пиперя за отражението на помощта, отпусната от Румъния на Украйна и Молдова, върху бюджета и икономическата ситуация на страната, отбелязва изданието Економедия.

В документа се отбелязва, че значителна част от помощта, отпусната на Украйна, е била покрита от бюджета на ЕС. Прекомерният бюджетен дефицит на Румъния се дължи не на тази помощ, а на вътрешни бюджетно-фискални решения, неподходящо финансово планиране и недостатъчни фискални приходи.

Данните за разходите за отбрана на Румъния са налични както в документите на НАТО, така и в базата данни на Евростат. Според доклад на генералния секретар на НАТО от 2024 г. Румъния е похарчила за отбрана 2% от БВП през 2020 г., 1,85% от БВП през 2021 г., 1,75% от БВП през 2023 г. и 2,3% от БВП през 2024 г.

Що се отнася до бюджетния дефицит, Румъния се намира в процедура за прекомерен дефицит от април 2020 г. Бюджетният й дефицит е възлизал на 4,3% от БВП през 2019 г. и е бил най-високият в ЕС по това време.

През 2020 г., когато започва пандемията от КОВИД-19, бюджетният дефицит на Румъния достига 9,2% от БВП, а през 2021 г. спада до 7,1%. През 2022 г., когато Русия напада Украйна, което води до енергийна криза, геополитическо напрежение и други проблеми, дефицитът се понижава до 6,4% от БВП. През 2023 г. дефицитът нараства до 6,6% от БВП, а през 2024 г. достига 9,3% от БВП - най-високия в ЕС.

Това се е дължало предимно на произволните увеличения на заплатите в публичния сектор, процеса на индексиране и преизчисление на пенсиите и схемата за компенсация на цените в енергийния сектор, посочва в доклада си Фискалният съвет на Румъния.

