Коринтският канал отново е затворен

Коринтският канал беше затворен за неопределено време за корабоплаване във вторник, за да се проведат планирани възстановителни работи по склоновете му, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на неговия оператор.

По време на ремонтните дейности преминаването на кораби няма да бъде разрешено, съобщиха от пристанищните власти, добавяйки, че ще има допълнителна информация от компетентните органи за датата на възобновяване на корабоплаването.

През последните няколко години специализирани екипи на Коринтската канална компания разрушават нестабилни участъци по склоновете на Истмския канал като част от мащабна възстановителна работа, целяща отново да го направят безопасен за корабоплаване.

131-годишният канал беше затворен в началото на 2021 г. след свлачище и възстановителни работи, които оттогава доведоха до затварянето на водния път с дължина 6,4 километра няколко пъти за по няколко месеца.