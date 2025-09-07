Кошмарът в Украйна започва отново: Дронове летят към Киев

В следобедните часове в украинската столица Киев и редица региони на Украйна беше обявена въздушна тревога. Причината за това са засечени над Украйна вражески дронове. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Телеграм канала на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, които споделят карта, която показва обхвата на тревогата. Според Военновъздушните сили, дронове от Черниговска област навлизат в Киевска област. В момента заплахата е обявена по-специално в Броварската и Борисполската области.

Атака след атака

Припомняме, че в нощта на 6 срещу 7 септември срещу Украйна бяха изстреляни над 800 оръжия за масово унищожение. Експлозии бяха чути в Киев, Одеса, Кривой Рог и Кременчук.

Противовъздушната отбрана е неутрализирала 751 вражески цели през нощта - 747 "Шахеди" и симулаторни дронове от различни типове, както и 4 крилати ракети "Искандер-К". „Регистрирани са 9 ракети и 56 ударни безпилотни летателни апарата, уцелили 37 места, а фрагменти от свалени самолети са паднали на 8 места“, съобщиха от Военновъздушните сили на Украйна.

За пръв път беше уцелена и сградата на украинското правителство, като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-късно заяви, че руският диктатор Владимир Путин отново се подиграва на дипломацията. ОЩЕ: За първи път от началото на войната: Русия удари украинското правителство (ВИДЕО и СНИМКИ)