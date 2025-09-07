За първи път от началото на войната: Русия удари украинското правителство (ВИДЕО и СНИМКИ)

Както знаем тази нощ - Руската федерация нанесе масивен удар по украинските градове. Руснаците използваха над 800 оръжия за масово унищожение. Експлозии бяха чути в Киев, Одеса, Кривой Рог и Кременчук. Противовъздушната отбрана е неутрализирала 751 вражески цели през нощта - 747 "Шахеди" и симулаторни дронове от различни типове, както и 4 крилати ракети "Искандер-К". „Регистрирани са 9 ракети и 56 ударни безпилотни летателни апарата, уцелили 37 места, а фрагменти от свалени самолети са паднали на 8 места“, съобщиха от Военновъздушните сили на Украйна.

За първи път удар по правителството

За първи път от началото на войната в Украйна тази нощ руснаците атакуваха сградата на Министерския съвет. Вследстие на атаката там избухна пожар, към момента спасители работят на мястото, съобщи украинската медия РБК - Украйна.

В гасенето на пожара се включи хеликоптер на SES.

„Очевидно е, че Русия не иска мир“, казва тя, като нарочно пише името на страната с малки букви. Много украинци са направили това в писмен вид от началото на инвазията в знак на презрение към Русия, предаде BBC. Премиерът на Украйна призовава за "повече системи за противовъздушна отбрана" и допълнителни санкции срещу Русия, за да намалят ресурсите, налични за руската военна машина".

„Всичко това е реалистично – имате лостовете в ръцете си“, заключава тя.

Коментар на премиера

„За първи път правителствената сграда, покривът и горните етажи са повредени в резултат на вражеско нападение. Спасители гасят пожара. Благодаря за работата им“, отбеляза премиерът Юлия Свириденко.

Жертвите в Киев

В Киев броят на ранените в резултат на руската атака надхвърли 20. Двама души загинаха, съобщи министъра на вътрешните работи Игор Клименко в Telegram. Според него в Киев руснаците са повредили четири жилищни високи сгради. В Святошински район продължава гасенето на пожари и разчистването на отломки. ОЩЕ: Руски дронове убиха дете в Киев: Одеса е в пламъци (ВИДЕА)