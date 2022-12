Подигравки дори от канал на ЧВК Вагнер за ударите по руски военни летища

ISW дава редица примери за гнева, който затъмнява хвалбите от поредната масирана руска ракетна атака срещу Украйна. Първият пример е с известния пропаганден телеграм канал "Zаписки Vетерана" и публикация как имало данни, че "диверсанти може да атакуват авиобазата "Енгелс" и трябвало повишено внимание. Точно "Енгелс" беше едно от двете ударени вчера летища в Русия – другото е "Дягилево". Свързаният с ЧВК Вагнер телеграм канал GreyZone пък директно се подиграва как било много умно от страна на руското военно командване да се разположат важни военни самолети един до друг, за да образуват "четирилъчна свастика" и на Зеленски щяло да му се стори, че там било "украинското Луфтвафе" – съответно нямало да бомбардира.

На фона на жестоките критики от руските военни блогъри и канали в Телеграм, руското военно министерство бодряшки твърди, че след украинските удари имало "незначителни повреди по обшивката на корпуса на два самолета". Само че снимки в социалните мрежи ясно показват, че изобщо не е така - включително геолокализирани снимки, а Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски, вече коментира, че два руски стратегически бомбардировача Ту са унищожени, трети е сериозно повреден.

Another photo of the Russian Tu-22M3 bomber (RF-34110) damaged in today’s strike on Dyagilevo. It is armed with a Kh-22 missile under its wing. https://t.co/momzv7WMdm pic.twitter.com/Mx8HAtDtTN