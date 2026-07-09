САЩ грешат в убеждението си, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да допринесат за прекратяването на войната. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Всяко създаване на зона, забранена за полети, над Украйна би означавало, че НАТО действа там, а това е точно това, което Русия се опитва да предотврати, добави той.

"Не, не виждаме", отговори Песков на въпрос на ТАСС дали в изявленията, прозвучали на срещата на НАТО в Анкара, в Кремъл виждат завръщане на САЩ към ескалация на отношенията с Русия. "По-скоро виждаме някои заблуди в администрацията [на САЩ], в Белия дом – заблуди относно това, че чрез ескалация, чрез военен натиск може да се допринесе за преминаване към мирна линия на уреждане."

"Това е погрешно схващане", добави представителят на Кремъл. "Нагнетяването на напрежението и действията в посока ескалация по никакъв начин няма да допринесат за мирния процес".

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