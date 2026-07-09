Човекът зад "Фламинго": През есента тестваме балистична ракета срещу Русия, Москва ще е първата цел (ВИДЕО)

Изпитанията на първата украинска балистична ракета срещу цели на руска територия ще започнат още през есента на 2026 г. Тази прогноза направи в интервю за местното издание LIGA.net Денис Щилиерман, съосновател и главен конструктор на украинската отбранителна компания Fire Point - фирмата производител на ракетите "Фламинго" и дроновете FP-1/FP-2. Появата на балистична ракета местно производство би могла значително да разшири възможностите на украинските въоръжени сили по отношение на нанасянето на удари по стратегически военни цели в Русия.

Според Щилиерман в момента остава само изпитването на двигателя, за да се премине към следващата фаза на проекта. „Веднага щом изпитаме двигателя, ще започнем летателните изпитания. Щом видим, че ракетата е управляема и следва програмирания алгоритъм, ще преминем към изпитания срещу Русия“, заяви той.

На въпроса кога може да се случи това, Щилерман отговори, че очаква такива изпитания да започнат още през есента. „Мисля, че до есента вече ще тестваме ракетите си срещу Русия“, бяха думите на съоснователя на Fire Point.

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Руснаците "няма да могат ефективно да прехванат ракетите" над Москва

В отговор на въпрос кои руски обекти биха могли да станат потенциални цели след приключването на тестовете, Щилиерман заяви, че основните цели ще бъдат Москва и добре защитените военни обекти.

🚀 The countdown to Ukraine's first ballistic missile strikes on Russia: 3... 2... 1



In an interview with LIGA, Denys Shtilerman, head of Fire Point, said only one test remains — the rocket engine. After that, flight tests will begin, followed by combat use against targets… pic.twitter.com/mAEiDwGReD — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

„На първо място е Москва... техните военни обекти са защитени. Най-важното е, че съм практически на 100% сигурен, че те няма да могат да ги прехванат ефективно“, смята той, цитиран от LIGA.net.

Денис Щилерман изрази мнението, че руските системи за противовъздушна отбрана нямат достатъчен опит в прехващането на балистични ракети, докато украинската страна би адаптирала по-бързо средствата си за проникване през ПВО.

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В началото на юни компанията Fire Point проведе ракетен тест, който ще послужи като основа за разработването на местен прехващач, способен да сваля балистични ракети. Става дума за напълно контролиран, маневриращ полет на ракетата FP-7.X, която ще положи основата на бъдещия антибалистичен прехващач "Фрея".

На 20 март украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Украйна е завършена разработката на оръжие, способно да достигне вражески цели на разстояние до 3000 км, и благодари на инженерите от Fire Point.

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