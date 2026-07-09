Организаторите на Уимбълдън вбесиха Новак Джокович по същия начин като Григор Димитров

Живата легенда на тениса Новак Джокович продължава да пише история. Преди дни 39-годишният сърбин се класира за 1/2-финалите на Уимбълдън след маратонска победа на Феликс Оже-Алиасим в мач, продължил над пет часа. По този начин той се превърна в най-възрастния тенисист, достигнал този етап от надпреварата на "свещената трева". Успехът обаче не мина без спорове, тъй като 39-годишният тенисист разбуни духовете по време на срещата.

Глобиха Джокович за нарушение на правилата

По време на първия сет от мача стана ясно, че организаторите на Уимбълдън ще глобят Джокович с 5 600 паунда за нарушение, свързано с изречена нецензурна дума. Ситуацията се разви по време на предния двубой на Ноле срещу Роман Сафиулин. Тогава сърбинът си позволи да не спази етикета и неслучайно ще бъде наказан. Той е един от 17-е тенисисти, от чийто награден фонд ще бъде удържана определена сума заради нарушение на правилата. А в срещата с Алиасим гневът на Джокович към организаторите продължи.

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Джокович също се ядоса заради покрива

Джокович се разгневи на един от официалните представители на Уимбълдън след края на втория сет от 1/4-финалния му сблъсък с Алиасим. Ветеранът беше възмутен, защото покривът беше затворен по-рано, отколкото беше очаквал. В 19:40 ч. съдията съобщи на двамата играчи, че макар резултатът все още да е равен, покривът ще бъде затворен поради липса на светлина. Джокович избухна в гняв срещу рефера на турнира Денис Парнел, тъй като смяташе, че още един сет може да се изиграе при дневна светлина. Сърбинът се обърна към организаторите с думите: "Толкова се гордеете с правилата си, а не спазвате нито едно от тях, нямаме представа какво е правилото". Молбите му обаче останаха без отговор.

Припомняме, че първата българска ракета се оплакваше от същия проблем. Организаторите решиха да покрият корта по време на две от срещите му на тазгодишното издание. Това предизвика 15-минутни прекъсвания на мача му. Същото се случи и през миналата година в 1/8-финалния му двубой с Яник Синер, на когото водеше с 2:0. След паузата Григор бе изстинал, загуби инерция и получи много тежка контузия.

Следващият съперник на Джокович ще бъде Яник Синер, който не е загубил нито един сет от мача си в първия кръг насам. Световният №1 обаче не се изправи срещу нито един поставен играч в тези четири мача. И двамата имат по два дни почивка, преди да излязат на корта в петък, 10 юли.

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