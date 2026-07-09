Посланията на Тръмп за Путин и мир в Украйна: Ескалация – най-важното от Анкара (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ескалация е, но е ескалация, която може да доведе до край". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, докато заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио стоеше до украинския президент Володимир Зеленски по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Надяваме се, че това, че Русия по-трудно защитава своето въздушно пространство и тил, ще доведе до пробив в разговорите за мир. Ескалация е, но в същото време такава ескалация може да помогне за край (на войната), каза секунди по-рано Рубио, докато Тръмп обясняваше, че Владимир Путин иска "да направи сделка" - американският президент го знаел, защото цял живот правел сделки и сключвал споразумения.

⚡️ US Secretary of State Rubio said that the US will help Ukraine strike deep inside Russia so that it ends the war



Trump appears to have agreed with this.



The US president also said that he would call Putin today after the meeting with Zelenskyy. https://t.co/3Fhy2qMKwG pic.twitter.com/hP1muCuSow — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

"Ако е необходимо – да" - така Тръмп отговори на въпрос дали е готов САЩ да осигурят зона, забранена за полети над Украйна т.е. да бъде попречено на руската военна авиация да бомбардира. Въпросът касаеше гаранциите за сигурност при бъдещо споразумение за мир – но Тръмп така се извъртя в отговора си, че от думите му излезе, че като имало сделка за мир тя щяла да си е наред с гаранции за сигурност или без гаранции за сигурност. А на фона на тези думи, украинската компания Fire Point обяви, че е сглобила първите 10 реактивни двигатели за крилатите си ракети "Фламинго" - с това скоростта на ракетата ще бъде увеличена и тя ще е по-трудна за прехващане. Отделно Тръмп публично се съгласи Украйна да получи лиценз да произвежда ракети-прехващачи за ПВО Patriot ("Пейтриът"), но не е ясно кога точно ще бъде даден лицензът, нито дали ще е за ракети PAC-2 или PAC-3, които са по-модерен вариант, нито кога би почнало същинското производство от Украйна. По думите на зам.-ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки Русия произвежда между 60 и 65 балистични ракети "Искандер" месечно – ОЩЕ: Тръмп обяви голяма новина за Украйна - нещо, което Зеленски иска отдавна (ВИДЕО)

Trump suggested that the US could provide a “no-fly zone” over Ukraine as a security guarantee tool. pic.twitter.com/i0BOd8Q9mi — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

В края на срещата на върха в Анкара, НАТО обеща на Украйна оръжия и военно оборудване за 70 млрд. евро, а Зеленски подписа споразумение за производство на дронове с Естония, Нидерландия и Дания. Канада обеща 653 млн. долара военна помощ за Украйна, а Норвегия ще даде 268 млн. евро за да бъдат купени ракети-прехващачи Patriot за Украйна. Южна Корея също ще даде 100 млн. долара – а руският Z-канал Fighterbomber, поддържан от уж пенсионирания руски военен пилот Иля Туманов, твърди, че руски многоцелеви изтребител Су-35 е свален от батарея Patriot, след като е бил подмамен в обсега ѝ от три украински изтребителя – ОЩЕ: Подкрепата за Украйна, европейската сигурност и руската заплаха: Какво реши НАТО на срещата на върха в Анкара?

Ukraine is not fighting for territory or political ambitions today — it is fighting for its very right to have a future.



"I came here today with anger in my heart and exhaustion in my soul because we feel that we are not being supported enough."



This was the message delivered… pic.twitter.com/ZMviWo0rCp — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) July 8, 2026

Същевременно Тръмп заяви, че Зеленски щял да построи страхотна държава – и напомни, че и САЩ имали "малък дял" в Украйна, напомняйки споразумението за редкоземните минерали. Тръмп добави и, че би отишъл на визита в Украйна – ОЩЕ: Парламентът в Киев ратифицира договора за редкоземните минерали: Кога може да бъде прекратен

Trump: “I think Zelenskyy will build a great country. I think he will do it”



“We now have a small stake in this country because we have land there. But we have minerals. This country is among the richest. Its lands are among the best in the world in terms of rare earth element… pic.twitter.com/QgIvtu40zp — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

US President Donald Trump said that he would like to visit Ukraine and that he wants the war to finally end. pic.twitter.com/WZAe20qsho — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

И за капак – типично леко объркване на Тръмп, след като говори как "Ислямска република Япония" нападнала самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", той за малко посочи Зеленски с думите "имате ли въпроси към президента Путин", но елегантно допълни, че ако журналистите имат въпроси към руския лидер, Тръмп щял да му ги зададе:

“Do you have any questions for President Putin?”



Trump accidentally confused Zelenskyy with Putin. However, the US president elegantly got out of the situation, saying that he meant his call with the Russian dictator. pic.twitter.com/UcfvOIBs9X — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Проблемите на Русия

Специално по отношение на ескалацията, видими са последиците – например, във Волгоград вече се разпъват палатки на опашката за бензин. И не само това – вече е под въпрос каква би била съдбата на бензиновози, ако попадат в обсега на чакащите на поредната опашка за бензин и дизел в Русия:

Russians have started setting up tents and spending the night near gas stations while waiting for gasoline. pic.twitter.com/m0Jqldzvxb — WarTranslated (@wartranslated) July 8, 2026

It will only get worse and worse. Fuel shortages in Novorossiysk led residents to block a tanker truck and demand that its fuel be given to civilians who have been without gasoline for a week. #Russia pic.twitter.com/XTiClQ6lIQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 8, 2026

Какви отговори дава режимът на руския диктатор Владимир Путин? Забрана за износ на дизел и авиационно гориво, след като вече действа забрана за износ на бензин. Руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката, каза на съвещание на руското правителство с Путин, че Русия ще почне да внася петролни продукти и че ремонтите на няколко руски рафинерии са отложени, за да работят – не стана ясно кои. "Правим всичко възможно да осигурим доставки за Кримския полуостров": уверение за Путин. Общественият транспорт навсякъде в Русия също работел "в щатен режим":

Същевременно, по време на среща с Путин, губернаторът на Забайкалския регион предложи да се създаде мрежа от малки рафинерии, за да се преодолеят трудностите с украинските удари по големите руски предприятия. Путин подкрепи предложението, като отбеляза, че "колкото по-широка е мрежата, толкова по-трудно е да ѝ се нанесат щети". Въпросът е как се създават дори малки рафинерии от нулата в условия на война и при все по-задъхваща се икономика плюс растящ бюджетен дефицит – 6 трилиона рубли за в края на май т.е. вече 3 пъти по-голям, отколкото руското финансово министерство беше предвидило за цялата 2026 година! Но Путин увери, че Русия имала едни от най-големите резерви с горива, Украйна се опитвала да изнерви руското общество, обаче не се получавало, невъзможна задача било – ОЩЕ: Няма бензин. Китай, помощ: Соловьов "разсъждава", а нови руски петролни бази горят (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 58 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 8 юли е имало 268 бойни сблъсъка спрямо 271 на 7 юли. Руснаците са хвърлили 295 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 23 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3054 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 10 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9705 FPV дрона, което е с около 350 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

39 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, пак най-горещото на фронта в Украйна. Имало е боеве дори в границите на самия Покровск, съгласно украинския официален списък с местата на боеве в това направление. Още 29 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 30 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, в района на Запорожка област. 28 руски пехотни атаки е имало в Славянското направление, а в съседното от север Лиманско направление са организирани 15 руски пехотни атаки – ОЩЕ: Украйна обяви: Освободихме село в Донецка област

Доста показателен за статичността на фронта е дневният обзор на Z-канала "Рибар". За Славянското направление той тръби как руснаците непрекъснато напредвали, обаче се опитвали да си затвърдят позициите при Николаевка. В Олександриевското направление украинците продължавали с опитите да контраатакуват, а в Ореховското направление директно си контраатакували и вече стигнали южната част на Степногорск. А друг Z-канал, "Два майора", добавя, че "след превземането на Константиновка продължават операциите по разчистване" - с други думи украински позиции в Константиновка си има. И оплакване от Z-канала – в окупираната част на Херсонска област няма ток, казал го е губернаторът Владимир Салдо.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 94 далекобойни дрона и 2 балистични ракети "Искандер-М" по цели в Украйна. Свалени са 72 дрона – на 13 места в Украйна е имало удари от двете ракети и общо 19 руски дрона, гласи сводката на украинските ВВС. В Сумска област е уцелен търговски център, пожарът вече е угасен. Вчера сутринта руснаците сринаха жилищен блок в Харков – загинаха 2 души, 42 са ранени, сред тях 4 са деца, уточнява украинската спешна служба. В Одеса вчера загинаха 4 души след руски въздушен удар, 7 бяха ранени, а пораженията във Вишнево, Киевска област, от последната засега масирана руска комбинирана въздушна атака са страшни - ОЩЕ:

Today, four people were killed in Odesa due to a Russian missile strike. Another seven were injured. pic.twitter.com/3SWRLoQ3r6 — WarTranslated (@wartranslated) July 8, 2026

More footage from Vyshneve in the Kyiv region, where over 90 houses have been destroyed and another 300 damaged 😭 https://t.co/FBlG2DNz68 pic.twitter.com/nyvip7LOAd — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

During the latest Russian attack, a shelter in Vyshneve burned down completely. If the family had been hiding inside, they wouldn't have stood a chance. pic.twitter.com/nQ6PVB6OS5 — WarTranslated (@wartranslated) July 8, 2026