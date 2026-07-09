Кабинетът "Радев":

Италия експулсира двама руски дипломати, Москва заплаши с последствия

09 юли 2026, 14:52 часа 326 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Италия експулсира двама руски дипломати, Москва заплаши с последствия

Италианското правителство експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са замесени в шпионска дейност, заяви външният министър Антонио Таяни. По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите. Обект на разследване са и още петима души, съобщи АНСА. 

"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни." 

"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", каза Таяни. "Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност." 

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Русия ще отговори на решението на Италия, обяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

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Италия Русия Експулсиране руски дипломати
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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