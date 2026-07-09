"Диагнозата е вярна": Божанов вижда консенсус за забраната на социални мрежи за деца (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вижда консенсус в 52-ото Народно събрание за забраната на социалните мрежи за деца. Думите му дойдоха в контекста на предложението на ГЕРБ-СДС по темата. Стана ясно, че няма консенсус по техническото решение на въпроса, поради което следва да има работна група към Комисията по иновации и дигитална трансформация, която с институциите и всички партии да вземе най-адекватното решение и то да мине максимално бързо през този парламент.

"Техническите решения ще ги намерим, важно е, че всички сме на една страна", бяха точните думи на Божанов.

Той отбеляза, че има и форми за родителски контрол, с които може да се избегне цифровия портфейл за всички български граждани, каквото предлагат от ГЕРБ. ОЩЕ:"Интернет не е детска площадка": ГЕРБ подемат инициативата за забрана за социални мрежи за лица под 16 години (ВИДЕО)

Проблем със социалните мреж има и според ДБ

Божидар Божанов обърна внимание, че първоначалното предложение на ГЕРБ е било гласувано вчера на социална комисия и от "Демократична България" са го подкрепили, защото смятат, че диагнозата е вярна.

"Проблем със социалните мрежи има. Те особено негативно се отразяват на деца, но не само - отразяват се негативно и на възрастни", каза още Божанов. ОЩЕ: Управляващите отхвърлиха забраната за социални мрежи за деца