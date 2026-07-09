Президентът на Чехия: Украйна има два месеца, преди Путин да ескалира войната

Украйна има два месеца, за да възобнови мирните преговори, в противен случай рискува Русия да ескалира военните си действия, твърди чешкият президент Петр Павел, който даде интервю за британското издание The Telegraph по време на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. Според него руският диктатор Владимир Путин може да обяви всеобща мобилизация след парламентарните избори, които са насрочени за 20 септември.

„Смятам, че имаме възможност да продължим да оказваме натиск и да изпратим на Русия ясен сигнал, че сме готови да започнем преговори. През септември в Русия ще се проведат парламентарни избори. Малко вероятно е президентът Путин да обяви мобилизация преди това, но след като изборите приключат, тази възможност ще се стесни“, смята Павел.

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Натиск срещу Русия: "Да я убедим, че продължаването на войната ще ѝ донесе само поражение"

Чешкият президент добави, че съюзниците трябва да използват настоящия натиск върху Русия, за да я принудят да започне мирни преговори в следващите седмици.

„В момента Русия е изправена пред множество вътрешни проблеми и предизвикателства. Руското общество все по-често се обявява против войната. На президента Путин ще му бъде трудно да поддържа мира в страната, а ако този натиск продължи и ако Украйна продължи успешно да нанася удари по цели дълбоко в руска територия, това ще създаде условия, при които Русия ще бъде по-склонна да преговаря“, смята президентът на Чехия.

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Снимка: Петр Павел, Getty Images

Павел отбеляза, че НАТО трябва да подкрепи Украйна и да продължи да оказва натиск върху Москва, за да се включи в мирните преговори. „Ето защо считам, че наистина трябва да продължим да оказваме силен натиск, да осигурим на Украйна всичко необходимо, за да се защити успешно, и в същото време да използваме всички дипломатически умения, за да убедим Русия, че няма друг избор, освен да преговаря… че от преговорите може само да спечели, а продължаването на войната няма да ѝ донесе нищо друго освен поражение“, добави чешкият лидер пред The Telegraph.

Павел предложи и „Отбранителна стратегия 3.0“ за НАТО, която да отговори на бъдещите нужди на Алианса. Концепцията ѝ предвижда създаването на 30-дневни запаси от по-евтини оръжия с по-дълъг срок на годност.

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Що се отнася до натиска върху Путин, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред украинския лидер Володимир Зеленски в Анкара, че диктаторът е смекчил условията си за прекратяване на войната. Той подчерта, че лидерът на Кремъл искал да сложи край възможно най-бързо, но не даде никаква информация за това какви са ултиматумите на Путин.

Тръмп каза също, че украинските удари по нефтопреработвателните заводи на Руската федерация са "ескалация", но тя е нужна, за да се стигне по-бързо до мирни преговори: Посланията на Тръмп за Путин и мир в Украйна: Ескалация – най-важното от Анкара (ОБЗОР - ВИДЕО).

Междувременно финландският външен министър Елина Валтонен заяви, цитирана от УНИАН: "В крайна сметка тази война трябва да приключи по подходящ начин. А подходящ край означава зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и на законното право на украинския народ да определя собственото си бъдеще като независима държава“.