Ердоган с необичайни луксозни подаръци за лидерите на НАТО (СНИМКА)

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган подари на държавните лидери, присъстващи на срещата на върха на НАТО, пистолети и специално изработени химикалки - жест, окачествен като "елемент от традиционното турско гостоприемство". Новината за подарените пистолети е дошла първо за германския канцлер Фридрих Мерц, чиито подарък е бил предаден по надлежен ред на германското посолство, за да може впоследствие да бъде "законно внесен в Германия и след това вписан в списъка с официалните подаръци".

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Британският премиер Киър Стармър е разказал пред репортери за получените подаръци, заявявайки, че Ердоган е подарил на всички лидери на срещата на върха подобен подарък като върху всяко оръжие е било гравирано името на получателя.

Стармър е оставил подаръка си в Турция, за да бъде технически обезопасен, тъй като "вносът му би нарушил строгите закони за оръжията във Великобритания".

Erdoğan'dan NATO Liderlerine İsimlerine Özel Revolver Hediyesihttps://www.asayisgazetesi.com/haber/erdogandan-nato-liderlerine-isimlerine-ozel-revolver-hediyesi-16818 pic.twitter.com/YYOpplhYLr — Asayiş Gazetesi (@asayis_gazetesi) July 9, 2026

За подобен жест от страна на Ердоган разказва и турският вестник "Сабах", уточнявайки че на масата пред всеки един от лидерите е бил поставен подаръчен комплект от луксозни тефтери и специално изработени химикалки, персонализирани с инкрустация на името на техния получател.

Изданието акцентира и върху други жестове на гостоприемство от страна на домакините и по-специално върху "многобройните деликатеси от турската кухня, получили отлични отзиви от гостите". "На финалния прием, даден в Президентския комплекс "Бештепе", гостите се насладиха на истински празник на турската кухня. Турските ястия получиха отлична оценка от лидерите", допълва изданието, цитирано от БТА.

Анкара беше домаки на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли, на която присъстваха лидерите на 32 страни членки на Алианса.