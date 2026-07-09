Кабинетът "Радев":

Климатичен рекорд: Западна Европа регистрира най-топлия юни досега

09 юли 2026, 14:19 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Климатичен рекорд: Западна Европа регистрира най-топлия юни досега

Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца. Миналият месец е бил и вторият най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на планетата са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията, съобщи в месечния си бюлетин Службата за климатични промени „Коперник" (C3S) на Европейския съюз.

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Средната температура в Западна Европа през юни е била 20,74 градуса – с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991 – 2020 г., показват данните.

Службата „Коперник“ определя региона като територия, простираща се от Испания и Великобритания на изток до Италия, Германия и части от Австрия. Западна Европа е преживяла три интензивни горещи вълни в рамките на последните три месеца, като Испания и Португалия тази седмица отново са обхванати от екстремни жеги.

"Юни 2026 г. показа колко дълбоко се променя климатът", посочи Саманта Бърджис, стратегически ръководител в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози. По думите ѝ последиците са "все по-интензивни горещи вълни, трайно затопляне на океаните и нарастващи рискове за хората, екосистемите и инфраструктурата в Европа и извън нея".

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Националните власти съобщиха за над 4700 допълнителни смъртни случая във Франция, Белгия, Испания и Нидерландия по време на горещата вълна през юни. Общият брой в други държави вероятно е по-висок. Екстремните температури допринесоха и за разпространението на горски пожари на Иберийския полуостров и във Франция, както и за задълбочаване на условията на суша.

Емисиите на парникови газове, предимно от изгарянето на въглища, петрол и газ, са повишили средната температура на планетата с около 1,4 градуса по Целзий спрямо периода преди индустриализацията през XIX век, според Световната метеорологична организация. По-високата изходна температура означава, че при горещи вълни днес могат да се достигат по-високи максимални стойности.

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Климатични промени горещини жеги рекордни жеги
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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