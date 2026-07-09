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Сблъсъци в Лвов: Преобърнаха автомобил на военните при опит за връчване на повиквателна (ВИДЕО)

09 юли 2026, 10:04 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Сблъсъци в Лвов: Преобърнаха автомобил на военните при опит за връчване на повиквателна (ВИДЕО)

Протестиращи преобърнаха автомобил на службата за набиране на военни в Лвов по време на мобилизационна операция. Според украинския вестник „Суспилне“ инцидентът се е случил в квартал „Сихив“ на града, докато военните вербовчици са се опитвали да връчат уведомление на мъж, роден през 1996 г., за когото се съобщава, че е бил издирван от властите.

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Местни жители са се събрали, избухнали са сблъсъци и няколко превозни средства, принадлежащи на Териториалния център за набиране на персонал (ТЦН), са били блокирани. Едно от служебните превозни средства е било преобърнато.

Областният управител на Лвов Максим Козицки заяви, че е свикал извънредна среща с правоохранителните органи, добавяйки, че всеки, който нарушава обществения ред или възпрепятства военния персонал, ще бъде подведен под отговорност.

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военна служба Лвов наборници
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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