Юнайтед договори халф на Челси, „червените дяволи“ плащат 50 милиона паунда за бразилеца

Манчестър Юнайтед постигна договорка с Челси за трансфера на Андрей Сантос. Бразилският полузащитник на лондончани ще струва 50 милиона паунда на „червените дяволи“. От тях 48 млн. ще влязат директно в касата на „сините“, а други 2 млн. ще бъдат изплатени на столичани под формата на бонуси. Челси ще получи и 10% от следващ трансфер на кариоката.
„Червените дяволи“ имат нужда от подсилване в средата на терена
🚨🔴 Andrey Santos to Manchester United, here we go! Deal in place with medical now booked in next 24h for Brazilian midfielder.#MUFC to pay £50m matching price asked by Chelsea plus 10% sell-on clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026
Contract until June 2031 to be signed tomorrow — follows @David_Ornstein. pic.twitter.com/l0o2LFXBtC
Сантос сега се подготвя да мине медицински прегледи с Юнайтед. Неговото титулярно място в Челси беше ограничено през миналия сезон. Манчестърци споразумяха вече един бразилец това лято - халфът на Аталанта Едерсон. Това е зона на терена, в която „червените дяволи“ търсят подсилване, тъй като Каземиро напусна, след като договорът му изтече, а Мануел Угарте получи тежка контузия по време на Мондиал 2026.
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