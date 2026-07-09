Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Юнайтед договори халф на Челси, „червените дяволи“ плащат 50 милиона паунда за бразилеца

09 юли 2026, 13:43 часа 448 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Юнайтед договори халф на Челси, „червените дяволи“ плащат 50 милиона паунда за бразилеца

Манчестър Юнайтед постигна договорка с Челси за трансфера на Андрей Сантос. Бразилският полузащитник на лондончани ще струва 50 милиона паунда на „червените дяволи“. От тях 48 млн. ще влязат директно в касата на „сините“, а други 2 млн. ще бъдат изплатени на столичани под формата на бонуси. Челси ще получи и 10% от следващ трансфер на кариоката.

„Червените дяволи“ имат нужда от подсилване в средата на терена

Сантос сега се подготвя да мине медицински прегледи с Юнайтед. Неговото титулярно място в Челси беше ограничено през миналия сезон. Манчестърци споразумяха вече един бразилец това лято - халфът на Аталанта Едерсон. Това е зона на терена, в която „червените дяволи“ търсят подсилване, тъй като Каземиро напусна, след като договорът му изтече, а Мануел Угарте получи тежка контузия по време на Мондиал 2026.

ОЩЕ: Ас на Юнайтед не иска арабските пари – планира да остане на „Олд Трафорд“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Челси Манчестър Юнайтед Андрей Сантош
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес