Не може по-зле. Може, може: Подпалените танкери на руския сенчест флот се увеличиха (ВИДЕО)

Четвърта поредна нощ и още по-големи поражения за руския сенчест флот в Азовско море - това обяви майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" в официалните си профили в социалните мрежи. Бровди е командващ на Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия.

Според съобщението на Мадяр, в нощта на 9 юли украинските далекобойни дронове са ударили 14 кораба в Азовско море, като 12 са танкери от руския сенчест флот, един е товарен кораб и един е влекач. Сенчестият флот намалява - 35 танкера, товарни кораби и специални кораби бяха ударени в рамките на 96 часа, добавя украинският военен - Още: "Дракарис" по украински: 11 руски танкера и зона с 3 рафинерии - всичко гори (ВИДЕО)

Хронология

06.07.26 - 2 танкера

"Капитан Бармин"

"Санар-3"

07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):

"Венера-3"

"Санар-1"

"Санар-17"

"Климена"

"Тети"

"Алексей Саврасов"

"Пенелопа"

"Иван Черемисинов"

товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг

ферибот "SKS One" (Керч)

08.07.26 - 9 кораба:

танкер "Ефросиня В"

танкер "Мария"

танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)

танкер "Санар-4"

танкер "Климена" (повторен удар с щети)

товарен кораб "Донстар"

товарен кораб "Владимир" Яригин"

товарен кораб "Феофан Шохирев"

товарен кораб "Евгения З"

09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):

танкер "Челси-6" (руски флаг)

танкер "Аура" (руски флаг)

танкер "Сонар-1" (руски флаг)

танкер "Иля Репин" (руски флаг)

"Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)

танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)

влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")

танкер "Венера-3" (руски флаг)

танкер "Пенелопа" (руски флаг)

метриките на още 5 кораба се уточняват.

Всички цели се координират от новосъздадения Център за дълбоки удари на Силите за безпилотни системи, уточнява Мадяр и повтаря, че Украйна ще оцелее, а Москва ще падне т.е. Русия ще загуби.

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