Не може по-зле. Може, може: Подпалените танкери на руския сенчест флот се увеличиха (ВИДЕО)

Четвърта поредна нощ и още по-големи поражения за руския сенчест флот в Азовско море - това обяви майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" в официалните си профили в социалните мрежи. Бровди е командващ на Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия.
Според съобщението на Мадяр, в нощта на 9 юли украинските далекобойни дронове са ударили 14 кораба в Азовско море, като 12 са танкери от руския сенчест флот, един е товарен кораб и един е влекач. Сенчестият флот намалява - 35 танкера, товарни кораби и специални кораби бяха ударени в рамките на 96 часа, добавя украинският военен - Още: "Дракарис" по украински: 11 руски танкера и зона с 3 рафинерии - всичко гори (ВИДЕО)
Хронология
06.07.26 - 2 танкера
- "Капитан Бармин"
- "Санар-3"
07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):
- "Венера-3"
- "Санар-1"
- "Санар-17"
- "Климена"
- "Тети"
- "Алексей Саврасов"
- "Пенелопа"
- "Иван Черемисинов"
- товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг
- ферибот "SKS One" (Керч)
08.07.26 - 9 кораба:
- танкер "Ефросиня В"
- танкер "Мария"
- танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)
- танкер "Санар-4"
- танкер "Климена" (повторен удар с щети)
- товарен кораб "Донстар"
- товарен кораб "Владимир" Яригин"
- товарен кораб "Феофан Шохирев"
- товарен кораб "Евгения З"
09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):
- танкер "Челси-6" (руски флаг)
- танкер "Аура" (руски флаг)
- танкер "Сонар-1" (руски флаг)
- танкер "Иля Репин" (руски флаг)
- "Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)
- танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)
- влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")
- танкер "Венера-3" (руски флаг)
- танкер "Пенелопа" (руски флаг)
- метриките на още 5 кораба се уточняват.
Всички цели се координират от новосъздадения Център за дълбоки удари на Силите за безпилотни системи, уточнява Мадяр и повтаря, че Украйна ще оцелее, а Москва ще падне т.е. Русия ще загуби.
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