Кабинетът "Радев":

Не може по-зле. Може, може: Подпалените танкери на руския сенчест флот се увеличиха (ВИДЕО)

09 юли 2026, 12:55 часа 854 прочитания 0 коментара

Четвърта поредна нощ и още по-големи поражения за руския сенчест флот в Азовско море - това обяви майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" в официалните си профили в социалните мрежи. Бровди е командващ на Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия.

Според съобщението на Мадяр, в нощта на 9 юли украинските далекобойни дронове са ударили 14 кораба в Азовско море, като 12 са танкери от руския сенчест флот, един е товарен кораб и един е влекач. Сенчестият флот намалява - 35 танкера, товарни кораби и специални кораби бяха ударени в рамките на 96 часа, добавя украинският военен - Още: "Дракарис" по украински: 11 руски танкера и зона с 3 рафинерии - всичко гори (ВИДЕО)

Хронология

06.07.26 - 2 танкера

  • "Капитан Бармин"
  • "Санар-3"

07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):

  • "Венера-3"
  • "Санар-1"
  • "Санар-17"
  • "Климена"
  • "Тети"
  • "Алексей Саврасов"
  • "Пенелопа"
  • "Иван Черемисинов"
  • товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг
  • ферибот "SKS One" (Керч)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

08.07.26 - 9 кораба:

  • танкер "Ефросиня В"
  • танкер "Мария"
  • танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)
  • танкер "Санар-4"
  • танкер "Климена" (повторен удар с щети)
  • товарен кораб "Донстар"
  • товарен кораб "Владимир" Яригин"
  • товарен кораб "Феофан Шохирев"
  • товарен кораб "Евгения З"

09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):

  • танкер "Челси-6" (руски флаг)
  • танкер "Аура" (руски флаг)
  • танкер "Сонар-1" (руски флаг)
  • танкер "Иля Репин" (руски флаг)
  • "Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)
  • танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)
  • влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")
  • танкер "Венера-3" (руски флаг)
  • танкер "Пенелопа" (руски флаг)
  • метриките на още 5 кораба се уточняват.

Всички цели се координират от новосъздадения Център за дълбоки удари на Силите за безпилотни системи, уточнява Мадяр и повтаря, че Украйна ще оцелее, а Москва ще падне т.е. Русия ще загуби.

Още: Показно: ВИДЕО как украински морски дрон удря руски танкер

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
танкери война Украйна атака с дронове руски сенчест флот
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес