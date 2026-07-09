Откриха тяло до Съдебната палата в София, районът е отцепен (СНИМКИ)

Районът около Съдебната палата в София бе отцепен в обедните часове на 9 юли заради открито тяло на човек на ул. "Алабин" - срещу служебния вход на сградата, предаде "Булфото". Полицейски екипи обезпечават безопасното преминаване на гражданите. Очаква се всеки момент на място да пристигнат екипи на криминалистична лаборатория към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), които да извършат оглед.

Жена внезапно се е строполила на земята?

Според разкази на очевидци жена внезапно се е строполила на земята, като при падането е изпуснала покупките си. Към момента няма потвърждение от МВР. Няма и официална информация за причината за смъртта.

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След приключване на огледа се очаква компетентните органи да предоставят повече информация по случая.

Снимки: БГНЕС

Припомняме, че преди два дни бе получен сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в столицата. Сградата се проверяваше, а служителите и посетителите бяха изведени. Това стана в момент на масови сигнали за бомби в различни институции в цялата страна.

В понеделник, 6 юли, беше съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Видин, Хасково, Софийска област, Кърджали, Шумен, Плевен, Монтана и Габрово, по данни на БТА. Заплахите бяха получени преди обед по електронните пощи на институциите. Служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки. Оказа се, че няма допълнителни поводи за притеснение.

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