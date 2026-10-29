Войната в Украйна:

Полша предоставя още 2 МиГ-29 на Украйна и куп боеприпаси. В Литва - германска бригада следи за руски радари

29 октомври 2026, 14:11 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Полша предоставя още 2 МиГ-29 на Украйна и куп боеприпаси. В Литва - германска бригада следи за руски радари

Прехвърлянето на два изтребителя МиГ-29 от Полша в Украйна беше потвърдено от генерал-лейтенант Дариуш Луковски, директор на дирекцията за отбранителна стратегия и планиране на полското министерство на отбраната. Това стана в интервю за Rzeczpospolita. "Ще се случи скоро. Решението е взето и двата МиГ-29 ще бъдат прехвърлени", отговори той.

Единият от самолетите вече е достигнал края на експлоатационния си живот, тоест оперативната си годност. Възможно е части от самолета да бъдат използвани. Другият самолет все още лети и е в срок на експлоатационна годност.

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Полша ще прехвърли на Украйна и пакет артилерийски боеприпаси 155 мм и 152 мм, снаряди 20 калибър за 102 мм шестцевни оръдия на самолетите F-16, които се използват за сваляне на руски дронове, както и ракети за системите за противовъздушна отбрана с малък обсег Piorun. През септември представители на украинското министерство на отбраната обявиха, че стойността на полското дарение за Украйна ще достигне 50 милиона евро и ще включва и средства за противовъздушна отбрана. А Полша ще достави и допълнителни ракети-прехващачи PAC-3 MSE на Украйна за системата Patriot. Това е международно дарение, управлявано от администрацията на САЩ в сътрудничество с НАТО - т.е. по програмата PURL. Доставката е от още само 5 ракети, след като по-рано тази година Полша достави на Украйна 5 ракети PAC-3 MSE.

В момента в Полша има 16 пускови установки "Пейтриът", които образуват две батареи. За тях са договорени приблизително 800 ракети PAC-3 MSE, но досега са доставени по-малко от 200. Полша ще получи още 6 батареи Patriot между 2027 и 2029 г.

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През 2022 и 2023 г. Полша изпрати 14 МиГ-29 в Украйна, които бяха в различна годност като техническо състояние. Задачите на изтеглените МиГ-29 се изпълняват от F-16 и първите 12 корейски FA-50, които постигнаха пълна оперативна готовност през 2026 година в Полша според съответни сделки. Вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш заяви по това време, че прехвърлянето на оборудване в Украйна ще бъде от полза за полската армия, тъй като в замяна ще получи технологии за дронове и ракети. Прехвърлянето на ноу-хау обаче все още не се е състояло. Въпросът е в политически застой, след като украинският президент Володимир Зеленски кръсти едно от военните подразделения в украинската армия на УПА (Украинската въстаническа армия).

През юли вицепремиерът Косиняк-Камиш, в отговор на въпроси на опозицията, разкри, че общата стойност на полските дарения за Украйна до момента е приблизително 16,45 милиарда злоти, от които 14,9 милиарда злоти са били разпределени за годините 2022-2023, т.е. предишното правителство. 

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НАТО действа в Литва, за да се защити от Русия

В горите на Литва, войници от Бундесвера инсталират специални сензори по дърветата, за да следят радиосигналите, идващи от Беларус и Русия. Операцията се извършва от 45-та германска бригада, разположена в Литва. Нейната мисия е да открива нови радари за противовъздушна отбрана, движение на военни части и друга военна дейност близо до границите на НАТО, преди те да се превърнат в заплаха.

Събраната разузнавателна информация се въвежда в базите данни на НАТО и се използва, наред с други неща, за актуализиране на системите на изтребителите Eurofighter.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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