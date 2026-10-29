Полша предоставя още 2 МиГ-29 на Украйна и куп боеприпаси. В Литва - германска бригада следи за руски радари

Прехвърлянето на два изтребителя МиГ-29 от Полша в Украйна беше потвърдено от генерал-лейтенант Дариуш Луковски, директор на дирекцията за отбранителна стратегия и планиране на полското министерство на отбраната. Това стана в интервю за Rzeczpospolita. "Ще се случи скоро. Решението е взето и двата МиГ-29 ще бъдат прехвърлени", отговори той.

Единият от самолетите вече е достигнал края на експлоатационния си живот, тоест оперативната си годност. Възможно е части от самолета да бъдат използвани. Другият самолет все още лети и е в срок на експлоатационна годност.

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Полша ще прехвърли на Украйна и пакет артилерийски боеприпаси 155 мм и 152 мм, снаряди 20 калибър за 102 мм шестцевни оръдия на самолетите F-16, които се използват за сваляне на руски дронове, както и ракети за системите за противовъздушна отбрана с малък обсег Piorun. През септември представители на украинското министерство на отбраната обявиха, че стойността на полското дарение за Украйна ще достигне 50 милиона евро и ще включва и средства за противовъздушна отбрана. А Полша ще достави и допълнителни ракети-прехващачи PAC-3 MSE на Украйна за системата Patriot. Това е международно дарение, управлявано от администрацията на САЩ в сътрудничество с НАТО - т.е. по програмата PURL. Доставката е от още само 5 ракети, след като по-рано тази година Полша достави на Украйна 5 ракети PAC-3 MSE.

В момента в Полша има 16 пускови установки "Пейтриът", които образуват две батареи. За тях са договорени приблизително 800 ракети PAC-3 MSE, но досега са доставени по-малко от 200. Полша ще получи още 6 батареи Patriot между 2027 и 2029 г.

През 2022 и 2023 г. Полша изпрати 14 МиГ-29 в Украйна, които бяха в различна годност като техническо състояние. Задачите на изтеглените МиГ-29 се изпълняват от F-16 и първите 12 корейски FA-50, които постигнаха пълна оперативна готовност през 2026 година в Полша според съответни сделки. Вицепремиерът и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш заяви по това време, че прехвърлянето на оборудване в Украйна ще бъде от полза за полската армия, тъй като в замяна ще получи технологии за дронове и ракети. Прехвърлянето на ноу-хау обаче все още не се е състояло. Въпросът е в политически застой, след като украинският президент Володимир Зеленски кръсти едно от военните подразделения в украинската армия на УПА (Украинската въстаническа армия).

През юли вицепремиерът Косиняк-Камиш, в отговор на въпроси на опозицията, разкри, че общата стойност на полските дарения за Украйна до момента е приблизително 16,45 милиарда злоти, от които 14,9 милиарда злоти са били разпределени за годините 2022-2023, т.е. предишното правителство.

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НАТО действа в Литва, за да се защити от Русия

В горите на Литва, войници от Бундесвера инсталират специални сензори по дърветата, за да следят радиосигналите, идващи от Беларус и Русия. Операцията се извършва от 45-та германска бригада, разположена в Литва. Нейната мисия е да открива нови радари за противовъздушна отбрана, движение на военни части и друга военна дейност близо до границите на НАТО, преди те да се превърнат в заплаха.

Събраната разузнавателна информация се въвежда в базите данни на НАТО и се използва, наред с други неща, за актуализиране на системите на изтребителите Eurofighter.

👂 Ears on the Border Deep in Lithuania's forests, Bundeswehr soldiers are installing special sensors on trees to monitor radio signals coming from Belarus and Russia. The operation is carried out by Germany's 45th Brigade, stationed in Lithuania. Its mission is to detect new air defense radars, troop movements, and other military activity near NATO's borders before they become a threat. The intelligence collected is fed into NATO databases and used, among other things, to update the systems of Eurofighter jets. So now, when Belarus switches on a new military radar, NATO might know about it before Lukashenko even gets the briefing. — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026