Признание: В Германия учители оставят ИИ да проверява контролни и да пише оценки без проверка

Един на всеки 14 учители в Германия признава, че използва изкуствен интелект за оценяване на тестове и контролни, сочи ново проучване на дигиталната асоциация Bitkom. Според резултатите от допитването, 7% от учителите признават, че оставят изкуственият интелект да оценява работите на учениците, без след това да проверяват резултатите.

Проучването обхваща над 500 учители в средните и гимназиалните училища. Като цяло 58% от анкетираните използват изкуствен интелект в работата си, а един на всеки петима го използва за оценяване на задачи и изпити, цитира "Билд" изследването.

В същото време 70% от учителите смятат, че използването на изкуствен интелект от учениците е практически невъзможно да се контролира.

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