Спорт:

Признание: В Германия учители оставят ИИ да проверява контролни и да пише оценки без проверка

29 октомври 2026, 15:26 часа 1056 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Признание: В Германия учители оставят ИИ да проверява контролни и да пише оценки без проверка

Един на всеки 14 учители в Германия признава, че използва изкуствен интелект за оценяване на тестове и контролни, сочи ново проучване на дигиталната асоциация Bitkom. Според резултатите от допитването, 7% от учителите признават, че оставят изкуственият интелект да оценява работите на учениците, без след това да проверяват резултатите.

Проучването обхваща над 500 учители в средните и гимназиалните училища. Като цяло 58% от анкетираните използват изкуствен интелект в работата си, а един на всеки петима го използва за оценяване на задачи и изпити, цитира "Билд" изследването. 

В същото време 70% от учителите смятат, че използването на изкуствен интелект от учениците е практически невъзможно да се контролира. 

Още: Вместо да разреже ябълка отсича ръка: Секретните кодове, които правят роботите опасни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Учители Германия Изкуствен интелект AI ИИ
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес