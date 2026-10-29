Светът няма да се подчини на решенията на Тръмп, Путин и Си в Китай: Neue Zürcher Zeitung

В средата на ноември се очаква срещата на Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Шънджън, Китай. Тревогите са основателни, че тримата се опитват да тръгнат по пътя на ново разделение на света, преначертавайки сферите на влияние. Въпреки това точно сега Русия е слаба, Китай остава зависим от търговските си партньори по целия свят, а Тръмп е в упадък. Именно затова, според Neue Zürcher Zeitung, Европа не бива да се притеснява прекалено.

Всъщност Путин и Си вероятно ще се опитат да се възползват от неизгодната позиция на Тръмп. Рейтингът му е на дъното, американците страдат от инфлация и високи лихвени проценти, а в медиите не спират да изобличават необузданото забогатяване на вътрешния кръг около Тръмп. Американската армия е отслабена. Във външнополитически план Тръмп също не постигна целите си - пълен провал с обещания мир в Украйна и същевременно затъна с Иран. Съюзниците на САЩ са изключително разочаровани, а международният авторитет на Вашингтон се срина, пише изданието.

Въпреки че такова е желанието на Тръмп, съвсем не е сигурно, че американците искат да си партнират в съюз с най-големите диктатури в света. Странните симпатии на Тръмп към Путин и Си Дзинпин озадачават повечето американци.

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В същото време и Русия вече не е суперсилата, за която я смятаха по време на Студената война (тогава все още бе СССР). Днес Русия е регионална сила, отслабена от войната в Украйна и неефективното управление, пише швейцарският вестник. Освен това тя стана силно зависима от Китай.

В тези условия Китай е основният бенефициент на глобализацията. Но и тук има едно "но" - китайският износ зависи от търговските му партньори по целия свят. Азиатските съседи на Китай и ЕС са много по-големи пазари от САЩ или Русия. Без тези партньори възходът на Китай бързо ще достигне своите граници и вече затруднената му икономика ще се срине.

Изводът на изданието е, че въпреки че международните норми са загубили част от силата си, трите най-големи военни сили няма да могат така просто да си преразпределят света и да го управляват.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI