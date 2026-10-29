Кръв на релсите: Хроника на влаковите катастрофи в Испания (ВИДЕА)

На 28 октомври 2026 г. в Испания се случи една от най-кървавите от поредица влакови катастрофи. До момента се съобщава за 69 загинали и 80 ранени. Около 60 души се смятат за безследно изчезнали. Настоящата катастрофа е втората, която се случва през 2026 г. с участието на високоскоростни влакове в Испания и повдигна нови опасения относно безопасността на железопътната мрежа на страната. Испанската мрежа от високоскоростни железници се смята за едно от най-големите постижения на страната.

Влакова катастрофа в Испания, има множество ранени и загинали (ВИДЕА)

Por favor, compartid este vídeo hasta la saciedad, que le llegue hasta a quien nunca ha abierto una red social. No permitáis que nos cuelen la farsa del "error humano" ni quieran cargar sobre la espalda de un pobre trabajador los más de 68 muertos con filtraciones ilegales. https://t.co/PrLwrVFAFL — Unai Cano (@unaicano10) October 29, 2026

Катастрофите

Тя е на второ място след Китай по дължина на релсите в света и до тази година не е претърпявала смъртоносна катастрофа, откакто е пусната в експлоатация преди повече от три десетилетия. Но сблъсъкът, който превърна тих участък от железопътната линия, ограден с маслинови горички, в сцена на касапница, се случва само четири седмици преди страната да гласува на национални избори. Премиерът Педро Санчес обеща да бъде проведено разследване на последния сблъсък и подобрения, за да се предотврати друга трагедия като двете, които разклатиха доверието в железопътната система, превозила 45 милиона пътници миналата година, включително милиони туристи: "Ясно е, че трябва да засилим безопасността на железопътните ни услуги, за да възстановим доверието във високоскоростната ни железница. Не е приемливо страна като Испания да преживява две катастрофи с високоскоростни влакове в една и съща година."

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Прилики

И двете смъртоносни катастрофи тази година включваха влак, управляван от държавната компания Renfe, както и един от частната компания Iryo. Испания либерализира високоскоростната си железопътна услуга едва през 2021 г., като италианската Iryo започна да обслужва на следващата година.

Бивш министър е сред жертвите на влаковата катастрофа в Испания (СНИМКА)

Spain reels from the deadly Toledo high-speed train collision that killed 68 and injured more than 100, sparking grief, protests and calls for resignations. https://t.co/pmmJa2EI4M — NoComment (@nocomment) October 29, 2026

Трагедията от 2006 г.

На 3 юли 2006 г. в испанския град Валенсия електрически влак дерайлира и частично се преобърна в тунел по Линия 1 на метрото (комбинирана крайградска железопътна и трамвайна система с подземни станции в центъра на града) близо до гара Хесус. Четиридесет и трима души в първия вагон загинаха (включително машинистът Хоакин Пардо), а други 47 пътници бяха ранени. Дерайлирането бе причинено от значително превишаване на максималната скорост от страна на машиниста – влакът се е движил с 80 км/ч вместо с разрешените 50 км/ч.

69 загинали и 130 ранени при дерайлирането на влак в Испания

24 юли 2013

На 24 юли 2013 г. в високоскоростен влак Alvia, пътуващ от Мадрид до Ферол, дерайлирана 4 км от жп гарата в Сантяго де Компостела (в автономната област Галисия). Седемдесет и девет души загиват, а 143 са ранени. 26-28 юли 2013 г. бяха обявени за дни на национален траур в Испания. Разследването установи, че машинистът е превишил значително ограничението на скоростта (200 км/ч вместо разрешените 80 км/ч) на извит участък от релсовия път. Следствието установи още, че 52-годишният машинист, който е получи леки наранявания при инцидента, е говорил по мобилния си телефон по време на катастрофата. Освен това, системата за наблюдение ERTMS, която е смекчила риска от бедствие, е била деактивирана на участъка от релсите поради технически проблеми. Делото за катастрофата приключи на 26 юли 2024 г. Наказателният съд в Сантяго де Компостела призна машиниста Франсиско Хосе Гарсон Амо и Андрес Кортабитарте, бивш директор по безопасността на железопътната инфраструктурна компания Adif, за виновни за непредумишлено убийство, довело до смъртта на 79 души, и ги осъди на по 2,5 години затвор, както и на заповед да изплатят над 25 милиона евро обезщетение на жертвите.

Тежка влакова катастрофа край Барселона (ВИДЕО)

18 януари 2026 г.

На 18 януари 2026 г. два пътнически влака дерайлираха близо до град Адамус в автономната област Андалусия, Испания. Влак, управляван от частната компания Iryo, превозващ 317 пътници, пътуващ от Малага за Мадрид, дерайлира и навлезе по съседни релси, където високоскоростен влак, управляван от националния превозвач Renfe, пътуваше от Мадрид за Уелва. При катастрофата загинаха 46 души и бяха ранени 292. 20-22 януари бяха обявени за дни на национален траур в Испания. Разследването установи, че причина за катастрофата е дефектна релса. Тогава двамата най-високопоставени транспортни служители на Испания подадоха оставки след скандал около голяма правителствена поръчка за нови влакове, които се оказаха твърде широки за местните железопътни тунели.

At least 68 people were killed and scores more injured in a high-speed train collision south of Madrid. The crash has renewed scrutiny of Spain’s rail safety, with authorities citing an “error” and “inexplicable circumstances.” #Spain #TrainCrash #BreakingNews https://t.co/aaF2dey4j0 — Hoot ASEAN (@HootASEAN) October 29, 2026

Министърът на транспорта Исабел Пардо и ръководителят на държавната железопътна компания Renfe, Исайас Табоас, също подадоха оставки на фона на продължаващото обществено възмущение.

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Обновяване на парка

През 2020 г. испанското правителство реши да обнови безнадеждно остарелия влаков парк в северните региони Кантабрия и Астурия. За тази цел то възложи договор на стойност близо 260 милиона евро на испанския производител CAF за изграждане на модерни крайградски и теснолинейни влакове. Очакваше се 31-те нови влака да влязат в експлоатация още през 2024 г., но през януари тази година испанският вестник El Comercio публикува статия, разкриваща основен недостатък в този многомилионен проект. Според вестника, поръчаните влакове са били твърде широки за нестандартните планински тунели на Северна Испания, факт, който производителят е забелязал още през 2021 г.

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Грешката

Испанското правителство настоява, че грешката е била открита в началото на производството и не е довела до финансови загуби. То обаче е забавило проекта и вместо планираното пускане през 2024 г., новите влакове са планирани да тръгнат по релсите не по-рано от 2026 г. Малко след януарската публикация в El Comercio бяха уволнени двама души, които заемаха ръководни позиции в Renfe и друга държавна компания Adif, отговаряща за железопътната инфраструктура в Испания. В резултат на това скандалът стигна до самия връх на управлението на транспорта и последваха оставка на шефа на транспортното министерство и началника на Renfe.

Spain Train Crash: What’s Confirmed So Far Watch: At least 69 people have died in Spain’s deadly train crash, as investigators examine possible signalling failures and questions mount over railway safety. #SpainTrainCrash #RailwaySafety #OmegaTVUK https://t.co/OfnoiYKPbV — OMEGA TV UK (@OmegaTVUK) October 29, 2026

Причината за десетки загинали във влакова катастрофа в Испания изглежда е чутовна немарливост

20 януари 2026 г.

Вечерта на 20 януари 2026 г. крайградски влак на Rodalies дерайлира в Каталуния, пътувайки между гарите Сант Садурни д'Аноя и Желида (на около 50 километра от Барселона). Влакът се удари в подпорна стена, която се срути върху релсите поради свлачище, причинено от обилни валежи през последните дни. При сблъсъка загина машинистът, а 37 души бяха ранени, петима от които - тежко, съобщи тогава El Pais.

Трагедия в Испания: Втората влакова катастрофа за три дни (СНИМКИ)