02 октомври 2025, 07:01 часа 281 прочитания 0 коментара
Купони за храна в Русия: Спомените от комунизма скоро ще са реалност, има законопроект

Купони за храна за бедните в Русия - в Държавната дума (долната камара на руския парламент) вече е внесен законопроект, с който идеята да се превърне в практика, съобщава руската държавна информационна агенция ТАСС, която е под прекия контрол на Кремъл. Според проекта, постоянно пребиваващите в Русия, чиито семейства имат доход на глава от населението под жизнения минимум, ще имат право на купоните - Още: Вземаме парите на умрелите: В Русия мислят върху нов източник на средства за бюджета.

Очаква се купоните да покриват 30% от линията на бедност в Руската федерация. За 2024 година руската линия на бедност е 15 552 рубли месечно, според данните на "Росстат". През 2023 година линията е била 14 339 рубли.

"Този ​​закон ще гарантира социална справедливост - никой не трябва да остава без основни хранителни продукти. Предлагаме инструмент, който наистина работи в регионите и сега ще бъде достъпен за всички нуждаещи се в Русия", обясни Дмитрий Гусев, съавтор на инициативата и член на партията "Справедлива Русия“.

Ярослав Нилов, друг съавтор на документа, председател на Комисията по труда, социалната политика и въпросите на ветераните в Думата, подчерта, че купоните ще се използват само за закупуване на "основни" хранителни продукти. "Нито алкохол, нито тютюн, нито други луксозни стоки ще могат да бъдат закупени с купоните", предупреди той.

Ивайло Ачев
