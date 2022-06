Къде е Алексей Навални? Дори най-близките му нямат представа

„Къде е сега Алексей и в коя колония е бил отведен – ние нямаме представа“, съобщи той в Telegram.

Прессекретарят на Навални – Кира Ярмиш, заяви, че когато адвокатът му пристигнал в затвора „ИК-2“ (на 60 мили източно от Москва), не успял да намери опозиционера. От затвора само обявили пред юриста, че „няма такъв задържан“. „Не знаем къде е Алексей“, потвърждава Ярмиш в Twitter.

Alexei Navalny @navalny was transported away from the penal colony No. 2.

His lawyer, who came to see him, was kept at the checkpoint until 14.00, and was then told: "There is no such convict here."

We do not know where Alexei is now and what colony they are taking him to.