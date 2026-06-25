Лаура Кьовеши: Разследваме измами за над 45 млрд евро от бюджета на ЕС

Борбата с измамите с ДДС трябва да бъде водеща задача за опазване на бюджета на Европейския съюз (ЕС) от злоупотреби. Това каза днес ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в изслушване пред комисиите на Европейския парламент по бюджетен контрол и по данъчните въпроси, цитирана от БТА. По нейните думи прокуратурата на ЕС води разследвания по съмнения за измами с над 45 милиарда евро от общия бюджет, като част от тях са свързани с ДДС и избягване на мита. Измамите с ДДС са огромни, организираните престъпни групи успяха да ги превърнат в една от най-печелившите дейстности, но те се подценяват от националните власти, коментира Кьовеши. Още: Европейската прокуратура разследва огромна ДДС измама у нас за над 13 млн. евро

Примери за измами с ДДС и митата

Ръководителят на Европейската служба за борба с измамите с бюджета на ЕС (ОЛАФ) Петър Клемент посочи, че миналата година ОЛАФ е препоръчала мерки за възстановяване на средства от митнически измами за около 750 млн. евро. Той даде пример с разследване на вноса от страни извън ЕС на пратки на стойност под 150 евро, за които доскоро европейското законодателство не предвиждаше допълнително облагане. По неговите думи ОЛАФ е разкрила, че такива пратки се получават от търговци, а не от обикновени потребители и по този начин е извършена измама срещу данъчната система за стотици милиони евро мито и ДДС. Още: Лаура Кьовеши: Заради измами Румъния губи милиарди евро от ДДС