"Лавандуловият брак" на ЛГБТИ хората, който днес изживява своя ренесанс

През последната година в ТикТок се забелязва куриозна тенденция: млади хора, предимно от Западното полукълбо, правят предложения за женитба на съмишленици, на които самотата им е омръзнала, а разходите им са живот са твърде високи. Любовта или сексът изобщо не са задължителни.

Така отново се появява понятието „лавандулов брак" и предизвиква дискусии за произхода на този вид женитби по сметка, както и дали някогашната стратегия за оцеляване може да бъде използвана по нов начин в дигиталните времена.

Да се правиш на хетеросексуална двойка

Още: "Бием се наравно с другите, но нямаме равни права": Хомосексуалните в украинската армия

Понятието „лавандулов брак" възниква в началото на 20 век и е популярно най-вече в Холивуд, където неопетненият имидж е на първо място и откритото признаване на хомосексуалността би означавало край на кариерата. Връзките между мъж и жена, в които единият или и двамата са хомосексуални, предлагат прикритие, което дава възможност на звездите и на другите обществени личности да запазят имиджа си и да скрият истинската си сексуална ориентация.

Тези партньорства са инсценирани от студиата или от агентите - във време, в което хомосексуалността е наказуема. Известен пример е Рок Хъдсън, иконата от Златната ера на Холивуд.

Актьорът сключва фалшив брак с Филис Гейтс, секретарката на своята агентка, с надеждата да попречи на жълтата преса да разкрие истинската му сексуалност. Хъдсън цял живот полага усилия в това отношение, през 1985 година умира от СПИН.

Защо лавандула?

Още: Властта на Орбан виси на косъм? 200 хиляди души на прайд в сърцето на Будапеща (СНИМКИ)

Както понятието, така и цветът на лавандулата отдавна са свързани с ЛГБТИ движението. Античната гръцка поетеса Сафо от остров Лесбос възпява нежната красота на жените, носещи венци и диадеми от теменужки. Векове по-късно ирландският писател Оскар Уайлд описва своите хомосексуални връзки като „виолетови часове", донесли му голяма радост. През 20 век цветът на лавандулата се свързва с хомосексуалните мъже и лесбийките - предимно с негативна конотация.

Снимка: iStock

В САЩ през 1950-те години сенаторът Джозеф Маккарти и други политици асоциират хомосексуалността основно с диверсия и нелоялност (т.нар. „лилав страх"), което води до уволненията или принудителните оставки на хомосексуалните чиновници. Това е още една причина за ЛГБТИ движението да обяви лилавия цвят за цвят на солидарността и протеста.

Новата интерпретация в ТикТок

В дигиталните времената поколението Z дефинира в ТикТок „лавандуловия брак" по нов начин - понякога сериозно, понякога на шега. Във видеата, свързани с тази тема, потребителите се представят като потенциални партньори, оплакват се от хаоса при дейтинга и мечтаят за платонично семейно щастие.

Още: Науката категорична: LEGO може да бъде анти-ЛГБТ

ТикТокърът Роби Скот, куиър, е един от първите, който през септември 2024 година излиза с предложения за сключване на „лавандулов брак". „Мога да бъда съпругът, мога да бъда съпругата, мога да бъда кучето, мога да бъда всичко, което искаш, по дяволите", заявява той във видео. „Ние само трябва да сключим брак, за да мога да си позволя ипотеката, режийните разходи и данъците - това е всичко. Можеш да се срещаш с когото искаш и когато искаш, дори те окуражавам да го правиш."

С романтика сметки не се плащат

Макар „лавандуловият брак" в ТикТок да се натъква и на ирония, той отразява дълбоките промени, настъпили в отношението на хората към връзките. В брака не трябва да става дума винаги за романтична любов. За някои това е договор, който предлага конкретни предимства - данъчни облекчения, здравна застраховка, разрешение за пребиваване в страната или съвместни родителски права.

Това не се различава особено от браковете по сметка, сключвани навремето в европейските кралски дворове, които все още са норма в някои общества. В държавите, в които разходите за здравно обслужване и жилища растат, женитбата с някой доверен приятел може да предложи стабилност. За други пък става дума за поставяне на емоционалната сигурност над романтичното непостоянство и изграждането на партньорство, базирано на взаимното уважение и общите ценности и цели. А не на романтичната или сексуалната съвместимост.

Още: ЛГБТ събитие влезе в официалния календар на Ватикана

Споразумения, осигуряващи защита

„Лавандулови бракове" в първоначалната им форма продължават да съществуват извън ТикТок - за защита на хората в обществата, за които принадлежащите към ЛГБТИ общността все още са престъпници или табу.

В Китай например съществуват бракове, позволяващи на ЛГБТИ хората да се договорят за партньорство, което отговаря на семейните или обществените очаквания. „Лавандуловите бракове" могат да осигурят защита на работното място или да предпазят от насилието като цяло.

Критиците на актуалната тенденция в ТикТок казват, че определението на „лавандуловия брак" като „платонично правно споразумение с предимства" омаловажава натиска, на който са подложени куиър хората. „Първоначалната концепция на „лавандуловия брак" е свързана тясно с историята на куиър хората и с водените от ЛГБТИ общността борби срещу потисническите обществени структури", казва социоложката Дженифър Гонзалус, противничка на придаването на нови характеристики на понятието.

Експертите обаче предупреждават и за възможните емоционални натоварвания. Животът в брак, в който се прикрива някаква истина - независимо дали от съображения за сигурност или заради удобство - може да доведе до самота, антипатия и идентичностни конфликти. Дори в платоничните връзки очакванията трябва да бъдат ясно дефинирани, за да се избегнат недоразуменията.

Източник: "Дойче веле"