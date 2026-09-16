Военни от САЩ и техниката им ще минават по пътищата ни

Военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура у нас в периода до 25 септември 2026 г. Транспортирането им ще се извърши от учебен полигон „Ново село“, през Румъния, за Германия. Причината е участие в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на Съединените щати.

Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, съобщиха на 16 септември от Министерството на отбраната.

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След преминаването на турски въоръжени сили

Преди няколко дни военното ведомство обяви, че личен състав и военна техника от въоръжените сили на Република Турция са преминали на 13 и 14 септември по републиканската пътна инфраструктура. Те бяха транспортирани също към Румъния за участие в учение.

Снимка: Министерство на отбраната

Военните автоколони пак бяха ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“: Турски военни с техника ще преминат през България.

Подобни случаи не са нещо необичайно - например имаше периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wall Exercise, провело се в периода от 27 юни до 12 юли тази година.

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