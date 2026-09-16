Кабинетът "Радев":

Военни от САЩ и техниката им ще минават по пътищата ни

16 септември 2026, 18:18 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Военни от САЩ и техниката им ще минават по пътищата ни

Военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура у нас в периода до 25 септември 2026 г. Транспортирането им ще се извърши от учебен полигон „Ново село“, през Румъния, за Германия. Причината е участие в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на Съединените щати.

Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, съобщиха на 16 септември от Министерството на отбраната.

Още: Внимание: Военна техника по българските пътища

След преминаването на турски въоръжени сили

Преди няколко дни военното ведомство обяви, че личен състав и военна техника от въоръжените сили на Република Турция са преминали на 13 и 14 септември по републиканската пътна инфраструктура. Те бяха транспортирани също към Румъния за участие в учение.

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Снимка: Министерство на отбраната

Военните автоколони пак бяха ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“: Турски военни с техника ще преминат през България.

Подобни случаи не са нещо необичайно - например имаше периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wall Exercise, провело се в периода от 27 юни до 12 юли тази година.

Още: Отиват на учение: Чуждестранни военни ще се придвижват през България

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САЩ Министерство на отбраната военни военна техника
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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