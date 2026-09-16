В Сибир: За първи път мечка уби човек в населено място

Мечка уби 66-годишна жителка на село Верхний Кебеж в Ермаковски район в южната част на Красноярския край в нощта на 16 септември, съобщи Сибирь.Реалии. Според агенцията животното не е влизало в дома на жертвата, въпреки че по пластмасовия прозорец и стената са открити следи от нокти. Оградата на предния двор, през която мечката се е изкачила в имота, също е повредена. Животното е нападнало жителката на селото на улицата; тялото ѝ е намерено на 15 метра от дома ѝ.

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Данни

От началото на годината мечки са убили 12 души в различни региони, включително четирима жители на Красноярския край. В други случаи животните са нападали ловци или събиращи гъби в горите, въпреки че нападения от мечки в населени места се регистрират ежедневно. Броят на нападенията на мечки върху хора е приблизително 20-30 всяка година и ситуацията през 2026 г. не е аномална, съобщиха от Министерството на природните ресурси за ТАСС. Само 2014 г. се откроява на този фон, като са регистрирани 166 нападения.

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Активност на мечки се наблюдава в много региони на Сибир и Далечния изток: през август в Република Алтай мечка измъкна туристка от палатка и я уби. В Иркутска област властите създадоха специална работна група поради нападения на мечки в населени места. В Слюдянски район на областта училищните събирания на открито са отменени. Режим на повишена готовност е в сила в две регионални столици – Красноярск и Петропавловск-Камчатски.

Причината

Според експертите навлизането на мечките в населените места са свързани с ниските добиви на кедрови ядки. Освен това животните са свикнали да се хранят с човешки отпадъци, така че не възприемат населените места като заплаха. Ситуацията се усложнява и от масовия отстрел на животни, тъй като се случва ранената мечка да нападне хора.

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