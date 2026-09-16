Оборудван с бойна глава и детонатор: Какво се знае за руския дрон, открит на плаж

Руски боен дрон от типа "Гербера-2", оборудван с бойна глава и детонатор - тези подробности от експертизата бяха оповестени днес от полската прокуратура за дрона, открит този понеделник на плаж на крайбрежието на Балтийско море.

"Вътре имаше осколъчна бойна глава (…), както и детонатор. Успяхме да отделим бойната глава от самото устройство, след което, от съображения за безопасност, то беше незабавно обезвредено на плажа", заяви пред журналисти военният прокурор Бартош Оконевски.

Летателният апарат трябва да бъде допълнително изследван от полската армия, за да се определи откъде е бил изстрелян и каква е била целта му.

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Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш обяви в понеделник, че въоръжените сили на страната са открили дрона близо до село Русиново в Северозападна Полша и са го извадили от морето. По думите му дронът най-вероятно е бил изгубен от Русия по време на изпитателни маневри над Балтийско море.

Отделът по военни въпроси към окръжната прокуратура в Шчечин започна досъдебно производство във връзка с инцидента въз основа на обвинението за "предизвикване на инцидент, заплашващ живота или здравето на много хора, както и на имущество с голяма стойност".

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