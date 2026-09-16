Църковен празни на 17 септември: Какво не бива да правят жените утре

На 17 септември в православния календар се почита паметта на света мъченица София и трите ѝ дъщери: Вяра, Надежда и Любов. От 1992 г. денят е обявен и за празник на българската столица. Ето какви са традициите, обичаите и забрани, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 17 септември - традиции, обичаи и забрани

София била не само майка, но и духовен учител на децата си. Тя ги е учила на смирение и вяра в Бога.

Според църковното предание император Адриан узнал за християнското семейство. София и дъщерите ѝ били доведени пред него и били принудени да се откажат от християнската си вяра.

Императорът се опитал да убеди момичетата да се поклонят на езически богове. Сестрите обаче останали непоколебими във вярата си. Всяка от тях смело изповядвала вярата си, въпреки заплахите и жестоките наказания.

Първа пострадала най-голямата дъщеря Вяра. След нея пострадала Надежда, а след това и най-малката Любов. И трите сестри, според легендата, загинали мъченически, без да се отрекат от вярата си.

София била принудена да стане свидетел на страданията на децата си, но ги подкрепяла и ги насърчавала да не се отказват от вярата си.

След екзекуцията на децата си, София ги погребала и останала на гробовете им. Според легендата, тя също починала три дни по-късно.

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Народните поличби на 17 септември вещаят каква ще бъде зимата и есента. Ако на 17 септември е слънчево и топло, есента ще бъде дълга и хубава. Ако започне да вали, според поверията, есента ще бъде суха, а зимата ще бъде снежна.

Какво не бива да правите на 17 септември? Според общоприетото поверие, на 17 септември на жените е забранено да вършат тежка работа - те трябва да избягват почистването на къщата, градинарството или да се заемат с каквито и да било домакински задължения. Нашите предци са вярвали, че шиенето или други видове ръкоделие на този ден могат да доведат до проблеми или дори нараняване. Затова са се опитвали да прекарат в тишина и смирение, посвещавайки го на семейството си на молитва.

Какво можете да правите на 17 септември? Приготвянето на празнична питка е една от основните традиции, свързани с празника. Обикновено тя се е приготвяла от предния ден и в деня на празника на нея се е поставяла свещ, донесена от църквата след сутрешните молитви. По традиция на този празник цялото семейство се събира около трапеза. Вярвало се е, че споделянето на трапезата с близки може да донесе просперитет, взаимно разбирателство и хармония у дома.