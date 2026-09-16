"Трябва да слушаме европейците, а не да им изнасяме лекции": Лидерите в ЕП оцениха речта на Фон дер Лайен (СНИМКИ)

Годишната реч за състоянието на ЕС на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предизвика множество коментари в политическите среди в Европарламента в Страсбург, предава репортер на Actualno.com в пленарната зала.

Лидерите на политическите семейства в ЕП, очаквано, оцениха по различен начин заявките на Фон дер Лайен в речта й. Сред акцентите бяха новия икономически тласък на инвестициите, поканата към Канада да стане асоцииран член на ЕС, новата стратегия за отбрана и обособяването на "европейски чл. 4" за обща координирана европейска реакция при външни заплахи и т.н.

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Манфред Вебер от ЕНП - политическата група зад кандидатурата на самата Фон дер Лайен - заяви, че Европа е засегната от три големи шока: бързите технологични промени, предизвикани от ИИ, дълбоката геополитическа трансформация и нарастващата икономическа несигурност, отразени в загубата на работни места в промишлеността. Той заяви, че Европа трябва да реагира, като изслушва гражданите, а не като им изнася лекции, и като провежда прагматични политики, включително в областта на климата и автомобилната промишленост.

Вебер подкрепи предложението на председателя Фон дер Лайен за укрепване на защитата на децата онлайн и призова за много по-задълбочено европейско сътрудничество в областта на отбраната, включително единен пазар за въоръжение, съвместни командни структури, безпилотни летателни апарати и спътници. По отношение на икономиката лидерът на ЕНП призова за по-големи инвестиции в ИИ и конкурентоспособност и подкрепи стабилен дългосрочен бюджет на ЕС (МФР). Търговските споразумения като CETA, каза той, не са само за достъп до пазара, но и за изграждане на съюзи в един променящ се световен ред.

Групата на социалистите и демократите призова ЕС да прояви смелост в борбата с изменението на климата и да сложи край на зависимостта от изкопаеми горива идващи от автократични режими. Ираче Гарсия от Испания, която е лидер на С&Д, подчерта, че европейският проект "няма да оцелее, ако нашите граждани не могат да живеят достойно". Тя призова за приемането на Закона за жилищата на достъпни цени, както и за законодателство относно качествените работни места. Гарсия поиска гаранция за правата на жените. Тя също така настоя, че границите на ЕС трябва да бъдат защитавани "без да се отказваме от нашите ценности" и се обяви за спиране на действието на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и за конфискация на замразени руски активи. По отношение на бюджета на ЕСГарсия каза - "не можем да направим повече с по-малко" и коментира още, че "Европа на 21-ви век ще бъде възможна само ако проевропейските сили работят заедно, без да гледат към крайната десница".

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"Сега, през 2026 г., има две Европи", заяви Жордан Бардела (Патриоти за Европа, Франция). "Има Европа на онези, които пишат правилата, на бюрократите, които прахосват публични средства и които измислят утрешните данъци (...), а има и Европа на тези, които трябва да плащат." Той осъди, с регламента ETS2, "непоносимите удари на средната и работническата класа" и добави, че Европа "също така защитава все по-малко и по-малко", подчертавайки ситуацията в Сеута. "Гражданите на Европа очакват само едно нещо: да защитите нашите граници", заяви лидерът на крайнодесните. Що се отнася до икономическата политика, Бардела осъди "големия европейски парадокс": "Регулираме това, което вече не знаем как да произвеждаме, и внасяме това, което сами сме забранили да произвеждаме (...) нека най-накрая приветстваме европейските предпочитания в обществените поръчки", заяви той.

Патрик Яки (ЕКР, Полша) заяви, че прекомерната бюрокрация в ЕС продължава да възпрепятства растежа и иновациите. Той призова за мерки за защита на гражданите и предприятията от нарастващите цени на енергията, включително чрез преразглеждане на екологосъобразните политики, които според него увеличават разходите и възпрепятстват конкурентоспособността. По отношение на миграцията Яки поиска по-строго прилагане на съществуващите правила и повече ресурси за управление на границите и защита на границите на ЕС. Той също така разкритикува плановете за ограничаване на достъпа на младите хора до социалните медии, като заяви, че младите хора се нуждаят от по-голяма икономическа стабилност, качествени работни места и достойни условия на живот, а не от ограничения на тяхната онлайн и офлайн свобода.

Валери Хайе (Renew, Франция) призова за нова визия за Европейския съюз и за проевропейски радикализъм. Тя поиска европейски закон за устойчивост спрямо изменението на климата и за управление на риска, както и инвестиции в иновации и глобално лидерство за правна рамка за ИИ. Европа трябва да покаже сила, за да се изправи срещу Русия и да продължи да подкрепя Украйна, заяви тя. ЕС следва да увеличи сферата си на влияние и да се превърне в сигурно убежище за демократите по света, добави Хайер. В заключение тя призова за амбициозен бюджет, който ще бъде от полза за гражданите.

Тери Райнтке (Зелените/ЕСА, Германия), подчерта, че Европа вече се намира в извънредна ситуация в областта на климата, и обвини лидерите на ЕС, че не реагират адекватно на горските пожари, горещите вълни и смъртните случаи, свързани с горещините през лятото. Тя разкритикува усилията за отслабване на Зеления пакт и обяви, че нейната група ще поиска анкетна комисия относно недостатъците при прилагането на договореното законодателство на ЕС в областта на климата. Райнтке призова за ясен график за постепенно премахване на изкопаемите горива, данък върху извънредните печалби, за да накарат замърсителите да плащат, и подходящо финансиран план за адаптиране към изменението на климата в следващия бюджет на ЕС. Тя призова Европа да действа с по-голяма увереност срещу това, което описа като влиятелни опоненти, включително Доналд Тръмп, технологични олигарси и Владимир Путин.

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"Пълният резервоар бензин вече надхвърля 100 евро и милиони хора трябва да избират между това да се хранят, да се подслонят и да се придвижват", заяви Манон Обри (Левица, Франция). Тя призова за замразяване на цените и за "данък върху суперпечалбите на петролните компании". Обри осъди "огромната програма за дерегулация на Комисията". "Предпочитате политиката на изгорена земя, която определя екологията като враг, а не дълбока трансформация на икономическите модели", оплака се тя. Обри разкритикува липсата на "демократичен и народен мандат" за създаване на Европейски съвет за сигурност и специални отношения с Канада. Тя също така осъди липсата на санкции срещу Израел и неспирането на споразумението за асоцииране в отговор на положението в ивицата Газа.

Рене Ост (Европа на суверенните нации, Германия) описа състоянието на Съюза като състояние на изгубени граници и изгубена конкурентоспособност. Той каза, че по време на седемседмично нападение на границите на ЕС ситуацията е била тежка, но нищо не е направено и че Европа не е крепост. Той призова за по-малко бюрократични структури и бюрокрация, като заяви, че е направено обратното. Ост приветства патриотичните партии, които набират скорост в Европа и работят за постигането на "Европа, която всички искаме".

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