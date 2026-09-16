Десетки румънчета със симптоми на хранително отравяне са приети в болница

Десетки деца в Румъния със симптоми на хранително отравяне са били откарани в болница във вторник, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Властите са активирали Червения план за интервенция, съобщи Инспекторатът за извънредни ситуации в Бакъу (ISU). Децата са на възраст между 6 и 14 години, а огнището е локализирано в местността Каюци в окръг Бакъу. „До момента 48 души са в болница, съобщи цитираният източник.

В мисията са участвали 5 линейки, две специални превозни средства за транспортиране на множество пострадали. За да се управлява ефективно ситуацията и да се допълни капацитетът за интервенция, е включено специално превозно средство за транспортиране на множество пострадали и микробус са били изпратени в подкрепа на силите в окръг Бакъу.

По-сериозните случаи на отравяния на Балканите

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