Войната в Украйна:

Обезглавиха мечка в Гърция

17 ноември 2025, 17:26 часа 570 прочитания 1 коментар
Обезглавиха мечка в Гърция

В Северна Гърция се провежда разследване след като служител на горското стопанство открил обезглавен мъжки мечок край Драма и по-конкретно в планински район близо до село Ливадеро, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Мрачната находка била открита миналата сряда. Аутопсията установи, че животното е било простреляно два пъти – веднъж в гърба и веднъж в бедрото – преди да бъде обезглавено от отговорните лица. 

В съвместно изявление Организацията за природна среда и изменение на климата (OFYPEKA) и екологичната група Callisto предупредиха, че убиването или нараняването на мечки е престъпление, наказуемо по закона.

Мечките в Гърция

Припомняме, че мечките не са рядкост в Гърция. В края на септември в гръцкия град Трикала млада мечка се появи по улиците на града, превръщайки във вирусна тема в социалните мрежи. Първата поява на животното бе регистрирана в ранните часове на деня, където нощните пешеходци са останали без думи от гледката. Час по-късно мечката е била забелязана отново, този път на улица близо до болницата в града. Снимки, публикувани от Trikalaidees, я изобразяват да се движи спокойно, но видимо дезориентирана.

През юни пък гръцки турист беше бутнат от мечка от височина 800 метра в гръцката част на Родопите. Той бил в планината заедно с свой приятел и когато се разходили близо до границата с България на няколко метра от тях се появила голяма кафява мечка. Приятелят на загиналия обаче се спасил, като се покатерил на дърво. ОЩЕ: Починал е туристът, бутнат от мечка в Родопите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Мечка Гърция насилие над животни
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес