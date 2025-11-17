Обезглавиха мечка в Гърция

В Северна Гърция се провежда разследване след като служител на горското стопанство открил обезглавен мъжки мечок край Драма и по-конкретно в планински район близо до село Ливадеро, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Мрачната находка била открита миналата сряда. Аутопсията установи, че животното е било простреляно два пъти – веднъж в гърба и веднъж в бедрото – преди да бъде обезглавено от отговорните лица.

В съвместно изявление Организацията за природна среда и изменение на климата (OFYPEKA) и екологичната група Callisto предупредиха, че убиването или нараняването на мечки е престъпление, наказуемо по закона.

Мечките в Гърция

Припомняме, че мечките не са рядкост в Гърция. В края на септември в гръцкия град Трикала млада мечка се появи по улиците на града, превръщайки във вирусна тема в социалните мрежи. Първата поява на животното бе регистрирана в ранните часове на деня, където нощните пешеходци са останали без думи от гледката. Час по-късно мечката е била забелязана отново, този път на улица близо до болницата в града. Снимки, публикувани от Trikalaidees, я изобразяват да се движи спокойно, но видимо дезориентирана.

През юни пък гръцки турист беше бутнат от мечка от височина 800 метра в гръцката част на Родопите. Той бил в планината заедно с свой приятел и когато се разходили близо до границата с България на няколко метра от тях се появила голяма кафява мечка. Приятелят на загиналия обаче се спасил, като се покатерил на дърво. ОЩЕ: Починал е туристът, бутнат от мечка в Родопите