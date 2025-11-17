Цената на руския петрол падна драстично

Цената на руския петрол се срина до 36 долара за барел. Миналата седмица цената на суровия петрол Уралс достигна най-ниската си точка от над две години, само дни преди влизането в сила на новите санкции на САЩ срещу водещите руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, предаде Блумбърг. Отстъпката спрямо Брент се увеличи до над 23 долара, тъй като купувачите стават предпазливи на фона на заплахата от вторични санкции.

Засилване на санкциите срещу Русия

САЩ засилват действията си срещу Москва в опит да сложат край на войната ѝ в Украйна, включително чрез включване в черния списък на водещите производители на петрол в страната "Роснефт“ и "Лукойл“.

Американският президент Доналд Тръмп също така заяви в неделя пред журналисти, че ще подкрепи предложен законопроект в Сената за санкциониране на всички страни, които правят бизнес с Русия.

Инвеститорите по света продължават да наблюдават и ефекта от западните санкции върху руските доставки и търговски потоци.

САЩ наложиха санкции, забраняващи сделки с руските петролни компании "Лукойл“ и "Роснефт“ след 21 ноември, за да подтикнат Москва да водят мирни преговори с Украйна.

