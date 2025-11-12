Лавров пак изчезна - нямаше го на важно събитие, докато Путин е там (ВИДЕО)

Руският външен министър не се появи за втори път на събитие, което е в неговата сфера на дейност и на което участие взе началникът му, руският диктатор Владимир Путин. Става въпрос за среща с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев и то в Кремъл. Вместо Лавров представител на руското външно министерство беше заместникът му Сергей Галузин.

Каналът Faridaily на журналистката Фарида Рустамова отбелязва, че Лавров досега не е пропускал подобни разговори, освен ако не е бил в командировка.

От известно време насам постоянно има медийни спекулации, че Лавров е в немилост пред Путин - защото руският диктатор го счита за виновен, че срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Будапеща се е провалила. Прессекретарят на Путин, Дмитрий Песков, многократно отрече, като отдаде отсъствието на министъра на съгласувани решения и организационни причини.

Иначе Токаев заяви, че настоящите и бъдещите поколения "ще запазят и укрепят традициите на добросъседство" с Русия, Руската федерация била даден от Бог съсед на Казахстан. Той и Путин подписаха Декларация за всеобхватно стратегическо партньорство и съюз, с която се споразумяха да разширят сътрудничеството в добива на редкоземни елементи, да подобрят капацитета на граничните пунктове и да проведат първото изстрелване на космически апарат от космическия Байтерек до края на годината.

Путин похвали "широко разпространеното използване на руския език" в Казахстан, докато Токаев подчерта успешното сътрудничество с "Росатом" по изграждането на атомна електроцентрала.

Today, Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev and Vladimir Putin signed a declaration elevating their relations to the level of "comprehensive strategic partnership and alliance." pic.twitter.com/GquJ5Jkzi7 — WarTranslated (@wartranslated) November 12, 2025

